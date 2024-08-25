Большая панда Мэн Мэн родила двойню в Берлинском зоопарке

11-летняя большая панда по кличке Мэн Мэн, проживающая в Берлинском зоопарке, родила двойню детенышей. Об этом сообщила администрация зоопарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Синьхуа.

"Долгожданное второе потомство Мэн Мэн появилось на свет в четверг в 13:03 и 14:19 в Саду панд Берлинского зоопарка", - говорится в пресс-релизе зоопарка.

Оба детеныша чувствуют себя хорошо, за ними с любовью ухаживают мама и опытная команда специалистов по разведению панд, находящаяся рядом с ними круглые сутки. Близнецы весят 169 грамм и 136 грамм, и достигают в длину около 14 сантиметров.

"Как и другие крупные медведи, гигантские панды рождаются почти без шерстяного покрова, глухими, слепыми и розовыми. Характерные для панд черно-белые отметины на меху появляются у них лишь позднее. Пол детенышей пока с точностью не определен", - отмечается в сообщении.

Поскольку большие панды обычно воспитывают только одного детеныша, когда у них рождается двойня, Берлинский зоопарк будет активно помогать Мэн Мэн растить ее потомство в тесном сотрудничестве с экспертами Исследовательской базы по разведению больших панд города Чэнду /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.