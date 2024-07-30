Большая чистка: кто и зачем устроил масштабные проверки в Минздраве

Прошлый, теперь уже июль, наверняка запомнится как месяц, в котором так по-взрослому "тряхануло" министерство здравоохранения. Так почему всё-таки в июле? Помните, министр Альназарова, как только заступила в должность, отказалась подписывать приказ о дерегулировании цен на лекарственные препараты. Так вот тот самый, неподписанный в феврале, приказ Минздрава отложили на июль. А, буквально, за месяц до заветной даты, министр Альназарова, прямо на пресс-конференции дважды упомянула, как сильно на Минздрав давят, а когда подошёл срок, снова не стала подписывать тот скандальный приказ. Но цены на лекарства и без всяких на то "разрешительных" приказов Минздрава росли вчера, растут сегодня и, судя по всему, будут расти и завтра… И с этим тоже надо было что-то делать! Может именно поэтому, чтобы попытаться хотя бы как-то решить системный вопрос кардинально, министр здравоохранения Альназарова, решила действовать нестандартно и, как это у военных называют, "вызвала огонь на себя". Инициировала проверку, вверенного ей ведомства, прямо изнутри. А когда выявили системные нарушения, тут же подключились и Высшая аудиторская палата, и АНТИКОР. В руководстве структурных подразделений Минздрава уже серьёзные потери. Пока только увольнения и отставки, но материалы уже переданы дальше – в правоохранительные органы. Наверняка, конечно, знать не могу, но что если действующий министр здравоохранения, таким неординарным способом, пытается идти против системы? Не случайно же официально выявлено сразу "36-ть системных нарушений". Что если Альназарова пришла, посмотрела – как в Минздраве всё на самом деле устроено и теперь пытается всё это вычистить? Победить! Нет, ну нельзя же всё, что нарыли проверяющие в полной мере свалить на неё одну, правда? Она бы, даже физически, за 5 месяцев не успела! Система та, конечно, выстраивалась годами, хотя и за первое полугодие, то есть, уже при Альназаровой, набедокурить её подчинённые тоже успели. А у нас же нет-нет, да срабатывает иногда принцип, что если подчинённый на чём-то попался, то руководитель добровольно в отставку уйти обязан. Или это не тот, не её случай?