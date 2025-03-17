Большая часть выступления касалась морально-этических ценностей – политолог о Курултае
Мероприятие прошло в Бурабае.
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Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал выступление Президента на Национальном курултае в Бурабае, передает BaigeNews.kz.
"Большая часть выступления президента касалась воспитательной, морально-этических ценностей, политической культуры. Важно, что президент одобрил идею создания концепции идеологической политики, которая должна включать в себя набор правил для государственного аппарата. Мы видим, что все-таки есть различия в пониманиях между разными уровнями управления, центром и регионами по поводу значимости или негативного влияния тех или иных норм, касающихся воспитания, семейных ценностей, традиционных ценностей, культуры отношения к истории", - сказал политолог.
По его словам, Глава государства проводит курс на модернизацию общественного сознания, борьбу с архаизацией и минимизацию негативного эффекта.
"Речь идет о так называемом постколониальном синдроме, который активно навязывается Казахстану извне. Он во многом связан с определенной трактовкой исторических фактов, используемой в интересах чужих геополитических сил", — пояснил политолог.
Он подчеркнул важность внедрения единого нормативного документа, где будут прописаны цели, задачи и приоритеты идеологической работы государства.
В Концепции также предполагается закрепление базовых общенациональных ценностей и символов, отражающих национальную идентичность и образ жизни.
"Мы наблюдаем определенное сопротивление и саботаж многим инициативам несмотря на то, что они направлены на сохранение межнационального согласия в стране. Кроме того, такие меры позволяют исключить возможность манипуляций историей, которые могут влиять, например, на межгосударственные отношения Казахстана с Россией, Китаем и другими странами. Эта тема остается крайне чувствительной и проблемной", — отметил эксперт.
Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.
В 2026 году курултай будет проведён в Кызылорде.
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