Большая часть республики вернулась к истинному времени - учёный

В ночь с 29 февраля на 1 марта пятнадцать из 17 регионов и три города республиканского значения в Казахстане перевели стрелки часов на час назад. Вся страна почти девять месяцев живёт в одном часовом поясе - UTC+5. Какая-то часть населения всё ещё не может привыкнуть к новому времени. В обществе продолжаются бурные обсуждения темы перевода часов. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с магистром биологии Сергеем Кожевниковым из Костанайской области, который рассказал, как перевод времени сказывается на казахстанцах.

Учёный положительно относится к переводу часов. Он утверждает, что большая часть республики вернулась к истинному времени.

"Все эти годы мы жили не в истинном времени. Если возьмем, например, дни летнего и зимнего солнцестояния, то есть 22 июня и 22 декабря, то видим, что для Костанайской области рассвет был почти в 10 часов утра. Соответственно, люди вставали на работу рано утром зимой и не высыпались. Дети приходили в школу сонные. Целый час, а то и полтора в школе дети находились в тёмное время суток. Активность соответственно падала: дети ещё спят. У людей тоже производительность в начале рабочего дня была низкая. Всё это негативно сказывалось и на здоровье, и на экономическом состоянии государства", - подчеркнул биолог.

Он отметил, что у человека всё-таки дневной организм, который предпочитает светлое время суток. Вся активность у нас начинается с восходом солнца, то есть не с момента, когда проснулись, а тогда, когда увидели свет. Соответственно, и гормональная поддержка организма, и бодрствование начинается только при воздействии света. Серотонин тоже вырабатывается днём.

По словам Сергея Кожевникова, когда мы встаём зимой при отсутствии солнечного света, это негативно сказывается на здоровье.

"Нужно понимать, что человек относится к теплокровным существам и к приматам. Соответственно, любое холодное время года для нас является стрессовым временем. Большее количество хронических заболеваний обостряется именно в зимний период. А здесь ещё и накладывается ситуация, когда солнце всходит поздно. И это, кстати, тоже негативно сказывается. В данном случае ранний рассвет летом более благоприятен, чем поздний рассвет зимой", - отметил учёный.

Кожевников поделился рассуждениями по поводу негативного настроя некоторых казахстанцев к переводу времени.

"В современном обществе многое обуславливается социальными сетями и влиянием инфополя. Кто-то говорит, что большая часть общества негативно относится. Но как проводился этот анализ, какие методы социологического опроса использовались. Я не помню, чтобы в нашем университете кто-то проводил какой-то опрос. Поэтому, когда говорят о том, что общество относится негативно, сразу возникает много вопросов: Какая часть общества? Кто считал? Где? Как считали? Я не говорю, что нужно референдум проводить по переводу времени. Смысла уже нет в этом", - сказал биолог.

Он уверен, что далеко не все казахстанцы против нового времени. Например, население Костанайской области, как утверждает учёный, к этому относится весьма одобрительно. Не менее позитивно восприняли новость о переводе времени и жители Акмолинской и Кызылординской областей.

Свои разъяснения Кожевников дал и по воздействию "нового" времени на здоровье граждан. По его словам, этот перевод времени полностью соответствует физиологическим потребностям человека и никак не влияет на самочувствие и показатели здоровья. Если кто-то в течение девяти месяцев чувствовал себя не очень хорошо, то это результаты адаптации.

"Время адаптации у людей различное. Кто-то адаптируется в течение недели, кто-то – в течение месяца. Кому-то целого года мало", - сказал он.

Учёный считает правильным решение правительства по переводу времени именно весной.

"У людей было время на адаптацию в тёплый период, когда стрессовые факторы внешней окружающей среды минимальны. Потом люди адаптируются и, поверьте мне, уже никто не будет замечать то, что, например, в Усть-Каменогорске темнеть будет в полчетвёртого. Зато все прекрасно будут замечать, что светлеть будет зимой в полвосьмого. Я думаю, для людей важно, что утро у них начинается зимой раньше. То, что ночь начинается раньше, это уже не так важно, потому что она в любом случае начнётся", - сказал магистр биологии.

Он отметил, что на потребление электричества перевод времени также не мог повлиять.

"Там прибавилось, здесь убавилось. Ничего серьёзного не произошло. Может быть, по регионам будут какие-то колебания, но в целом, я думаю, экономически потребление электричества особо сильно не изменилось", - сказал он.

При этом учёный указал на любопытную тенденцию: после перевода времени люди стали на час раньше ложиться спать.