Стали известны результаты опроса казахстанцев по поводу строительства атомной электростанции, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Согласно результатам опросов, проведенных АО "Казахстанские атомные электрические станции" и независимыми компаниями, большая часть казахстанцев поддерживает строительство АЭС.

В обсуждениях принимают участие эксперты атомной отрасли и представители общественности.

"Проводятся опросы, которые показывают, что большая часть казахстанцев поддерживает развитие атомной энергетики. Это около 60% населения. Эти опросы проводятся не только по нашему заказу, но их проводят и независимые агентства. Все данные есть в открытом доступе", сообщил генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

Вопрос быть или не быть АЭС в Казахстане обсуждается еще со времен обретения Казахстаном независимости. Точку в споре должны поставить после референдума.

"За это время мы не построили ничего нового. Есть технические вопросы, например, проектный срок службы. Когда он кончается, надо продлевать. Построенные 60 лет назад тепловые электростанции уже давно отработали срок службы. Поэтому надо принимать решение", - отметил Жантикин.

Касательно строительства АЭСЧ звучать разные мнения. Противники идеи напоминают о трагическом наследии Семипалатинского полигона. Эксперты, в свою очередь, заверяют, что опасаться нечего. Опыт прошлых лет учтен и не повторится.