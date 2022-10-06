Больных сердец всё больше – поликлиника пригласила в Кокшетау столичных кардиологов

Фото: Асель Турар

Болезни сердца - самая частая причина смертей в Казахстане. Не исключение и Акмолинская область. В одной из поликлиник Кокшетау на учёте у кардиолога состоит шестая часть прикреплённого населения. А ведь есть ещё пассивные пациенты, которые презирают больницы и визитов к врачам всячески избегают.

Доктора бьют тревогу: пандемия коронавируса "сердечную" ситуацию ухудшила в разы. Поэтому поликлиника организовала День открытых дверей, пригласив коллег из столицы. Больных консультировали врачи кардиологического профиля Национального научного медицинского центра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Кардиоцентр при поликлинике

Поликлиника Viamedis расположена в северной части Кокшетау, неподалеку от новой набережной. Здесь обслуживают 93 тысячи человек, причём это не только местные, но и жители ближайших районов.

Медицинское учреждение, отмечают пациенты, столичному, понятное дело, уступает. Но стремится приблизиться.

Недавно здесь открыли клинико-реабилитационный центр (для больных после операций, инсульта, с инвалидностью, в том числе детей), заканчивают ремонт в новом центре женского здоровья.

При поликлинике функционирует кардиологический центр с собственным дневным стационаром. Таким образом, здесь не просто работают узкие специалисты, но целые службы со своим штатом, оборудованием и койко-местами. Пациенты просят столовую – к концу года, обещают, будет.

Услышав про приезд столичных докторов, пациенты-"сердечники" стали занимать очередь за пару часов раньше – с восьми утра.

На третьем этаже поликлиники, в кардиоцентре, приём вели, кроме собственно кардиологов, кардиохирург, аритмолог, кардиоинтервент и врач УЗИ. Консультацию в общей сложности получили около двухсот человек, все они состоят на диспансерном учёте с болезнями системы кровообращения. Самые сложные среди них – с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

В кардиоцентре работает кабинет ХСН, где принимают не только "своих" больных, но, и со всей области.

Больше всего пациентов с гипертонией – повышенным артериальным давлением. Кому-то требуется операция на сердце; другим – уточнить и, возможно, скорректировать тактику лечения; третьим – обследоваться в стационаре, например, провести коронарографию – проверить сосуды.

Люди пришли с пакетом бумаг - результатами обследований и анализов, но при необходимости им делали, к примеру, ЭХО сердца.

Сердечные люди

Казалось бы, у каждого серьёзный диагноз, но в очередях нет угрюмых лиц, не слышно привычного ворчания. 83-летнего аташку, который пришёл только к обеду, уговорили пройти в кабинет сразу, без очереди. Похоже, все друг с другом давно знакомы. Сидеть под дверьми вместе, обсуждая сердечные болячки, им приходилось не раз.

"Николай меня зовут. С 2006 года болею. Аритмия и всё такое. Шесть инфарктов и три инсульта перенёс, парализованным лежал, – лицо 64-летнего Николая Есентемирова становится серьёзным. – В Астане был у доктора Кабаева, он сказал, операции не подлежишь - сердце не выдержит. Вот сегодня послушаю врача-аритмолога".

Алмагуль Бейсенова на учёте у кардиолога после перенесённого несколько лет назад обширного инфаркта. Сегодня целый букет: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет.

"Да кому нужны наши болячки? Неохота даже об этом, – жизнерадостно улыбается женщина. – Давайте лучше о том, какие наши врачи молодцы - пригласили столичных докторов. Претензий к местным кардиологам у меня нет: всегда вникают, лекарства выписывают. Но нам, конечно, нравится послушать ещё одно мнение. Тем более из научного центра Астаны. Ещё бы приезжали эндокринологи, неврологи, аллергологи..."

Нурсагату Айбабину 39 лет, и "сердечного" диагноза у него нет. Во всяком случае, пока. Мужчина признаётся: на сердце никогда не жаловался, проблемы начались после того, как переболел коронавирусом.

"Кошмарно болел, не мог до кухни в квартире дойти: так обессилел. А когда пошёл на поправку, начало скакать давление. Прежде – ни разу, а тут каждый день. Потом прибавились постоянные головокружения, панические атаки, чувство нехватки воздуха, сильное сердцебиение. Местные врачи ничего кардинального не нашли. А приступы всё возвращаются. Пришел показаться врачам из Астаны скорее, чтобы успокоиться. Если не сердце, будем лечить нервы", – поделился Нурсагат.

83-летняя Анна Гордеева – одна из самых серьёзных пациентов, у неё хроническая сердечная недостаточность. Бабушка подошла к корреспонденту, чтобы поблагодарить врачей – и приезжих, и кокшетауских.

"Много лекарств мне доктор из столицы заменила, ритм мой поругала. Сказала, полечитесь, если не полегчает, надо будет к ним в центр на очередь встать. Но я о своем хочу сказать, о Саиде Сансызбаевне (Кожахметовой – Прим. ред.). До того она мне нравится, дай бог ей здоровья. И в городской кардиологии я как дома. Если попаду на первый пост, на втором говорят, мол, бабушку нашу зачем забрали. Привезут, иногда ходить не могу – бегают вокруг меня, лечат. Обнимают, целуют, кушать носят. И в областной сосуды проверяли – не больно совсем и не страшно. И скорая быстро приезжает. Бережно, жалеючи… Не знаю, почему, мне только золотые люди попадаются, везёт мне просто", - говорит Анна Гордеева.

"После коронавируса больных сердец стало больше"

Кардиологи бьют тревогу: пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы становится всё больше, а перенесённый коронавирус ситуацию только обострил. К примеру, эта поликлиника обслуживает почти 93 тысячи человек, более 15 тысяч из них имеют болезни системы кровообращения и состоят на учёте у кардиолога.

"Это самый большой пул пациентов из всех нозологий, – говорит руководитель кардиоцентра Саида Кожахметова. – Она во всём мире на первом месте. Так же, как и в Казахстане, и в регионе. И показатели смертности очень высокие. Поэтому мы стараемся делать всё для того, чтобы сделать медицинскую помощь максимально доступной и качественной – чтобы больной мог быстро попасть на осмотр к врачу, обследоваться и лечиться по верной тактике. Чтобы мы не упустили момент и не допустили осложнений".

Самые распространённые, по словам кардиолога, – ишемическая болезнь сердца и нарушения ритма. Сердечно-сосудистые заболевания в последние годы сильно помолодели. Конечно, чаще всего они бьют по пожилым людям, кому от 60 лет и старше. Но и много больных среднего возраста – от 35-40 лет. Инфаркты сегодня случаются и у 20-, и у 30-летних.

"Мы пока доподлинно не знаем, какие последствия повлёк за собой этот коронавирус, но на практике видим. И это не только обострение хронических заболеваний, онкологии, снижение иммунитета, ухудшение психологического состояния, но и "неожиданные" сердечные диагнозы, "непонятные", если так можно выразиться, инфаркты и так далее. Однако выводы делать рано, статистики достоверной нет, а текущая ситуация пока нестабильна. Научное сообщество ещё не дало окончательных заключений", – подчеркнула Сауле Сансызбаевна.

"Нас мало, а их много. Это смертельно опасно"

При том, что пациентов с больным сердцем и сосудами больше всего, кардиологов не хватает.

"У нас в поликлинике четыре кардиолога. Один доктор смотрит только беременных, нам помогает. А в целом три, вместе со мной. Раньше нас было ещё меньше, три-четыре врача, считается, хорошо. Но я считаю, ещё пару специалистов нам бы точно не помешало. Весь день у нас рабочий, графики полные. Свыше физически не могут принять – отсюда очередь на запись. Нас мало, а больных много", – констатирует руководитель кардиоцентра.

Саида Сансызбаевна работала и в стационаре многопрофильной областной больницы, и в частных клиниках. Говорит, кардиологов не хватает везде, они больше всего востребованы среди узких специалистов. И прежде всего из-за нехорошего лидерства болезней системы кровообращения.

С другой стороны, кардиолог сегодня, оказывается, – не самая популярная среди молодежи специализация. Почему? Слишком ответственно? Учиться долго? Зарплата низкая?

"Оплачивается, по правде говоря, не совсем так, как хотелось бы. Особенно это ощутимо для молодых специалистов. Зарплату повышают, но всё равно многих она пока не устраивает. Плюс, мне кажется, нужно сильнее поддерживать жильём. Хотя бы социальным. Арендное – на пять лет даётся, без права приватизации. Это тоже далеко не всех устраивает, есть ведь семейные, с детьми. Врачи вынуждены снимать и десятилетиями копить на квартиру", – поделилась собеседница.

Но самая главная причина – большая нагрузка.

"Я из стационара ушла только из-за этого. Нелегко далось это решение, но я десять лет отработала, и для меня это было "выше крыши". В поликлинике оказалось не легче, здесь своя специфика. Единственное, в ночь не выходишь. А так – необъятное количество пациентов, которых мы пытаемся проработать, провести через себя. Когда нас мало, а их много, мы просто не успеваем охватить. А ведь понимаем, что надо: болезни системы кровообращения дают высокую смертность. Недавно открывали статистику: за чуть более полугода через кардиологов прошло семь тысяч наших пациентов. А их у нас больше 15 тысяч, то есть мы половину только отработали общими усилиями", – признаётся руководитель кардиоцентра.

Визит столичных врачей – не разовая акция. Кардиоспециалисты будут консультировать кокшетауских пациентов регулярно, обещают в поликлинике. Медучреждение заключило с ННМЦ соглашение о стратегическом сотрудничестве. А их высокоспециализированная помощь, как и в этот раз, будет бесплатной, в рамках пакетов фонда соцмедстрахования.

Напомним, ранее на заседании Высшего совета по реформам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокую смертность в Казахстане от инфарктов и инсультов.

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