Лента новостей
- Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив 00:10 131
- 25 тонн серной кислоты вылилось на трассу в ВКО 06.10.2022 213
- Больных сердец всё больше – поликлиника пригласила в Кокшетау столичных кардиологов 06.10.2022 35
- Киберщит отразил 20 миллионов атак на Казнет 06.10.2022 265
- Более 180 требований к бизнесу отменят в Казахстане 06.10.2022 416
- Какой будет погода в Казахстане 7 октября 06.10.2022 254
- Бублик уступил во втором круге Astana Open 06.10.2022 292
- Товарооборот Казахстана с Прикаспийскими странами вырос до 12,3 миллиарда долларов 06.10.2022 300
- Двое казахстанцев завоевали "бронзу" чемпионата мира по дзюдо 06.10.2022 486
- В Караганде подорожает проезд в автобусах за наличные 06.10.2022 394
- Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау 06.10.2022 311
- Токаев пообещал, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо 06.10.2022 223
- Главы правительств Казахстана и России встретились в Москве 06.10.2022 510
- Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран 06.10.2022 419
- 50 миллионов тенге инвестировали алматинцы в несуществующие бизнес-проекты 06.10.2022 350
- 17-летний Арсен Кылышбек о том, как совмещать школу и бизнес 06.10.2022 684
- Решения от сёл до Акорды должны принимать, исходя из государственных интересов - Токаев 06.10.2022 313
- История народа и язык не должны быть причиной раздоров - Токаев 06.10.2022 512
- В ближайшее время Токаев представит предвыборную платформу 06.10.2022 305
- На первое место выйдут общенациональные, а не узкоклановые интересы - Президент 06.10.2022 299
- Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана - Токаев 06.10.2022 437
- Токаев: Борьба с коррупцией - моя стратегическая цель 06.10.2022 308
- Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента 06.10.2022 324
- "Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента 06.10.2022 287
- Игорь Лепеха назначен замминистра МВД Республики Казахстан 06.10.2022 383
- Кадровые перестановки в МИДе произвёл президент 06.10.2022 566
- Из Казахстана стали чаще летать за границу — МИИР 06.10.2022 364
- Обеды с волосами и насекомыми: в международной школе Астаны идёт проверка 06.10.2022 345
- Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец 06.10.2022 377
- Лучших учителей наградили в Астане 06.10.2022 427
- Дикому Арману снова продлили арест, теперь до декабря 06.10.2022 359
- Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы 06.10.2022 470
- Пятерых детей вернули на родину из Кыргызстана - Минпросвещения РК 06.10.2022 598
- "Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане 06.10.2022 352
- "Расти, рыбка!" 200 тысяч сеголеток выпустят в реку Есиль в столице 06.10.2022 383
- 18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи 06.10.2022 379
- "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России 06.10.2022 441
- В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева на предстоящих выборах 06.10.2022 505
- "Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов 06.10.2022 357
- Как пройдёт регистрация Токаева в качестве кандидата в президенты, рассказал глава Минюста 06.10.2022 418
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 1350
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 1433
- Выдвижение Токаева от партии Amanat объединяет гражданское общество вокруг курса действующего президента — мнение эксперта 06.10.2022 219
- Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда 06.10.2022 343
- Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы 06.10.2022 490
- Бюджетные расходы на медицину увеличат в Казахстане 06.10.2022 282
- Народная партия Казахстана поддержит Токаева на президентских выборах 06.10.2022 641
- Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине 06.10.2022 544
- За неполных шесть лет в Казахстане прекратили 85 процентов уголовных дел о пытках 06.10.2022 528
- Экспорт в приоритете: объём вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое 06.10.2022 391
- Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева 06.10.2022 452
- "Дыра в WhatsApp" дала хакерам доступ к телефонам — Дуров 06.10.2022 683
- Для срочников установят индивидуальный накопительный рейтинг при поступлении в вуз 06.10.2022 563
- 60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 06.10.2022 422
- "Непобеждённый казах хочет отомстить за Головкина". На родине "Канело" отреагировали на угрозы Алимханулы 06.10.2022 546
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 589
- Саженцы засохли: павлодарские экологи возмущены посадкой деревьев 06.10.2022 402
- "Разобью голову об унитаз" — директор школы угрожала ученику в Костанайской области 06.10.2022 2646
- Жители Шемонаихи жалуются на отсутствие отопления 06.10.2022 415
- Пропавшую женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 06.10.2022 8260
- Головкина хотят лишить всех поясов чемпиона мира 06.10.2022 5501
- На учениях ОДКБ локализовали вероятный очаг инфекционного заражения 06.10.2022 673
- Десятый месяц ждут выплат учителя в одном из районов ЗКО 06.10.2022 449
- Один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на сутки 06.10.2022 491
- Школьник умер на уроке физики в Уральске 05.10.2022 2111
- "Чувствую поддержку и энергетику болельщиков" — Джокович о своем участии в турнире в Астане 05.10.2022 788
- Инкассаторский автомобиль сгорел на парковке банка в Актау 05.10.2022 432
- Трупы женщины и её дочери нашли в лесопосадке близ Караганды 05.10.2022 1596
- Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки 05.10.2022 451
- Фильм о жизни сотрудников Антикора сняли в Казахстане 05.10.2022 657
- На посылку со свиной головой для редакции orda.kz отреагировал глава МИОР 05.10.2022 851
- Бизнес требует лишить "Казахтелеком" монополии на маркировку 05.10.2022 903
- Семейную пару из РФ выдворили из Казахстана за двойное гражданство 05.10.2022 2932
- Токаев посетил Павлодарский алюминиевый завод 05.10.2022 471
- Госслужащие и их супруги из-за ошибок задолжали 759 миллиардов тенге налогов 05.10.2022 561
- Запуск первой очереди ТЭЦ-3 в Астане запланирован на 2023 год 05.10.2022 533
- Какие идеи должны донести педагоги до казахстанских детей, рассказал Токаев 05.10.2022 448
- Новак Джокович одержал победу на старте турнира в Астане 05.10.2022 536
- Пропавшую 37-летнюю женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 05.10.2022 9502
- Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана 05.10.2022 495
Больных сердец всё больше – поликлиника пригласила в Кокшетау столичных кардиологов
Болезни сердца - самая частая причина смертей в Казахстане. Не исключение и Акмолинская область. В одной из поликлиник Кокшетау на учёте у кардиолога состоит шестая часть прикреплённого населения. А ведь есть ещё пассивные пациенты, которые презирают больницы и визитов к врачам всячески избегают.
Доктора бьют тревогу: пандемия коронавируса "сердечную" ситуацию ухудшила в разы. Поэтому поликлиника организовала День открытых дверей, пригласив коллег из столицы. Больных консультировали врачи кардиологического профиля Национального научного медицинского центра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Кардиоцентр при поликлинике
Поликлиника Viamedis расположена в северной части Кокшетау, неподалеку от новой набережной. Здесь обслуживают 93 тысячи человек, причём это не только местные, но и жители ближайших районов.
Медицинское учреждение, отмечают пациенты, столичному, понятное дело, уступает. Но стремится приблизиться.
Недавно здесь открыли клинико-реабилитационный центр (для больных после операций, инсульта, с инвалидностью, в том числе детей), заканчивают ремонт в новом центре женского здоровья.
При поликлинике функционирует кардиологический центр с собственным дневным стационаром. Таким образом, здесь не просто работают узкие специалисты, но целые службы со своим штатом, оборудованием и койко-местами. Пациенты просят столовую – к концу года, обещают, будет.
Услышав про приезд столичных докторов, пациенты-"сердечники" стали занимать очередь за пару часов раньше – с восьми утра.
На третьем этаже поликлиники, в кардиоцентре, приём вели, кроме собственно кардиологов, кардиохирург, аритмолог, кардиоинтервент и врач УЗИ. Консультацию в общей сложности получили около двухсот человек, все они состоят на диспансерном учёте с болезнями системы кровообращения. Самые сложные среди них – с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
В кардиоцентре работает кабинет ХСН, где принимают не только "своих" больных, но, и со всей области.
Больше всего пациентов с гипертонией – повышенным артериальным давлением. Кому-то требуется операция на сердце; другим – уточнить и, возможно, скорректировать тактику лечения; третьим – обследоваться в стационаре, например, провести коронарографию – проверить сосуды.
Люди пришли с пакетом бумаг - результатами обследований и анализов, но при необходимости им делали, к примеру, ЭХО сердца.
Сердечные люди
Казалось бы, у каждого серьёзный диагноз, но в очередях нет угрюмых лиц, не слышно привычного ворчания. 83-летнего аташку, который пришёл только к обеду, уговорили пройти в кабинет сразу, без очереди. Похоже, все друг с другом давно знакомы. Сидеть под дверьми вместе, обсуждая сердечные болячки, им приходилось не раз.
"Николай меня зовут. С 2006 года болею. Аритмия и всё такое. Шесть инфарктов и три инсульта перенёс, парализованным лежал, – лицо 64-летнего Николая Есентемирова становится серьёзным. – В Астане был у доктора Кабаева, он сказал, операции не подлежишь - сердце не выдержит. Вот сегодня послушаю врача-аритмолога".
Алмагуль Бейсенова на учёте у кардиолога после перенесённого несколько лет назад обширного инфаркта. Сегодня целый букет: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет.
"Да кому нужны наши болячки? Неохота даже об этом, – жизнерадостно улыбается женщина. – Давайте лучше о том, какие наши врачи молодцы - пригласили столичных докторов. Претензий к местным кардиологам у меня нет: всегда вникают, лекарства выписывают. Но нам, конечно, нравится послушать ещё одно мнение. Тем более из научного центра Астаны. Ещё бы приезжали эндокринологи, неврологи, аллергологи..."
Нурсагату Айбабину 39 лет, и "сердечного" диагноза у него нет. Во всяком случае, пока. Мужчина признаётся: на сердце никогда не жаловался, проблемы начались после того, как переболел коронавирусом.
"Кошмарно болел, не мог до кухни в квартире дойти: так обессилел. А когда пошёл на поправку, начало скакать давление. Прежде – ни разу, а тут каждый день. Потом прибавились постоянные головокружения, панические атаки, чувство нехватки воздуха, сильное сердцебиение. Местные врачи ничего кардинального не нашли. А приступы всё возвращаются. Пришел показаться врачам из Астаны скорее, чтобы успокоиться. Если не сердце, будем лечить нервы", – поделился Нурсагат.
83-летняя Анна Гордеева – одна из самых серьёзных пациентов, у неё хроническая сердечная недостаточность. Бабушка подошла к корреспонденту, чтобы поблагодарить врачей – и приезжих, и кокшетауских.
"Много лекарств мне доктор из столицы заменила, ритм мой поругала. Сказала, полечитесь, если не полегчает, надо будет к ним в центр на очередь встать. Но я о своем хочу сказать, о Саиде Сансызбаевне (Кожахметовой – Прим. ред.). До того она мне нравится, дай бог ей здоровья. И в городской кардиологии я как дома. Если попаду на первый пост, на втором говорят, мол, бабушку нашу зачем забрали. Привезут, иногда ходить не могу – бегают вокруг меня, лечат. Обнимают, целуют, кушать носят. И в областной сосуды проверяли – не больно совсем и не страшно. И скорая быстро приезжает. Бережно, жалеючи… Не знаю, почему, мне только золотые люди попадаются, везёт мне просто", - говорит Анна Гордеева.
"После коронавируса больных сердец стало больше"
Кардиологи бьют тревогу: пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы становится всё больше, а перенесённый коронавирус ситуацию только обострил. К примеру, эта поликлиника обслуживает почти 93 тысячи человек, более 15 тысяч из них имеют болезни системы кровообращения и состоят на учёте у кардиолога.
"Это самый большой пул пациентов из всех нозологий, – говорит руководитель кардиоцентра Саида Кожахметова. – Она во всём мире на первом месте. Так же, как и в Казахстане, и в регионе. И показатели смертности очень высокие. Поэтому мы стараемся делать всё для того, чтобы сделать медицинскую помощь максимально доступной и качественной – чтобы больной мог быстро попасть на осмотр к врачу, обследоваться и лечиться по верной тактике. Чтобы мы не упустили момент и не допустили осложнений".
Самые распространённые, по словам кардиолога, – ишемическая болезнь сердца и нарушения ритма. Сердечно-сосудистые заболевания в последние годы сильно помолодели. Конечно, чаще всего они бьют по пожилым людям, кому от 60 лет и старше. Но и много больных среднего возраста – от 35-40 лет. Инфаркты сегодня случаются и у 20-, и у 30-летних.
"Мы пока доподлинно не знаем, какие последствия повлёк за собой этот коронавирус, но на практике видим. И это не только обострение хронических заболеваний, онкологии, снижение иммунитета, ухудшение психологического состояния, но и "неожиданные" сердечные диагнозы, "непонятные", если так можно выразиться, инфаркты и так далее. Однако выводы делать рано, статистики достоверной нет, а текущая ситуация пока нестабильна. Научное сообщество ещё не дало окончательных заключений", – подчеркнула Сауле Сансызбаевна.
"Нас мало, а их много. Это смертельно опасно"
При том, что пациентов с больным сердцем и сосудами больше всего, кардиологов не хватает.
"У нас в поликлинике четыре кардиолога. Один доктор смотрит только беременных, нам помогает. А в целом три, вместе со мной. Раньше нас было ещё меньше, три-четыре врача, считается, хорошо. Но я считаю, ещё пару специалистов нам бы точно не помешало. Весь день у нас рабочий, графики полные. Свыше физически не могут принять – отсюда очередь на запись. Нас мало, а больных много", – констатирует руководитель кардиоцентра.
Саида Сансызбаевна работала и в стационаре многопрофильной областной больницы, и в частных клиниках. Говорит, кардиологов не хватает везде, они больше всего востребованы среди узких специалистов. И прежде всего из-за нехорошего лидерства болезней системы кровообращения.
С другой стороны, кардиолог сегодня, оказывается, – не самая популярная среди молодежи специализация. Почему? Слишком ответственно? Учиться долго? Зарплата низкая?
"Оплачивается, по правде говоря, не совсем так, как хотелось бы. Особенно это ощутимо для молодых специалистов. Зарплату повышают, но всё равно многих она пока не устраивает. Плюс, мне кажется, нужно сильнее поддерживать жильём. Хотя бы социальным. Арендное – на пять лет даётся, без права приватизации. Это тоже далеко не всех устраивает, есть ведь семейные, с детьми. Врачи вынуждены снимать и десятилетиями копить на квартиру", – поделилась собеседница.
Но самая главная причина – большая нагрузка.
"Я из стационара ушла только из-за этого. Нелегко далось это решение, но я десять лет отработала, и для меня это было "выше крыши". В поликлинике оказалось не легче, здесь своя специфика. Единственное, в ночь не выходишь. А так – необъятное количество пациентов, которых мы пытаемся проработать, провести через себя. Когда нас мало, а их много, мы просто не успеваем охватить. А ведь понимаем, что надо: болезни системы кровообращения дают высокую смертность. Недавно открывали статистику: за чуть более полугода через кардиологов прошло семь тысяч наших пациентов. А их у нас больше 15 тысяч, то есть мы половину только отработали общими усилиями", – признаётся руководитель кардиоцентра.
Визит столичных врачей – не разовая акция. Кардиоспециалисты будут консультировать кокшетауских пациентов регулярно, обещают в поликлинике. Медучреждение заключило с ННМЦ соглашение о стратегическом сотрудничестве. А их высокоспециализированная помощь, как и в этот раз, будет бесплатной, в рамках пакетов фонда соцмедстрахования.
Напомним, ранее на заседании Высшего совета по реформам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокую смертность в Казахстане от инфарктов и инсультов.
Фото автора
-
Hype news
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 1350
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 1433
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 589
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 55565
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 1034
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 644
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 15739
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 1155
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 889
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7814
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3478
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 3009
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4864
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 21128
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 3031
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6684
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14286
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4580
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5366
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2132
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20783
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2162
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341426
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30206
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2754
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3604
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9485
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2778
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42274
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7809
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5647
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4968
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3997
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4438
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5996
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3557
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4381
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3710
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 21041
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3610
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 4050
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3573
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 25110
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182707
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10456
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14507
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5514
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5899
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14585
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5189
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11111
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5097
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7840
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29907
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12336
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5769
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9697
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5941
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23014
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7899
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8638
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7087
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12430
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7848
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6779
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6812
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10540
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6977
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6520
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9103
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6821
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14790
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6541
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6729
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6607
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9110
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6893
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7307
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 8055
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7318
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10790
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9183
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9167
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9555
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8857
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13133
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9803
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11662
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12659
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12434
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10106
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10424
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26017
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11348
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13599
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10461
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11839
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12459
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13597
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11852
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13806
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13347
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14465
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14460
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30981
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14876
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15776
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15580
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16217
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16351
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24802
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15838
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23152
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33765
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17637
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22642
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22055
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24168
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20213
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21465
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19689
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19657
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19525
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35144
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21540
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19861
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24461
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23882
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24185
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23458
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23535
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25674
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26245
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24908
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24475
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25183
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26108
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24094
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27054
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24934
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25563
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26558
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28142
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27252
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26415
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29929
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26060
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28936
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26592
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57429
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28164
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27224
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28889
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26883
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27202
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27217
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26937
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29349
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27848
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29932