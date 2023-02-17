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  • Больничные листы в Казахстане планируют оформлять только в электронном виде
kadry.mcfr.kz Сегодня, 08:30
130
Сегодня, 08:30
130
Фото: kadry.mcfr.kz

Больничные листы в Казахстане планируют оформлять только в электронном виде

Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передаёт BaigeNews.kz.

Так, лист о временной нетрудоспособности, справка о временной нетрудоспособности формируются в форме электронного документа по результатам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, лечением в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, гражданам РК, постоянно или временно проживающим на территории РК иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК.

Кроме того, расширят перечень оснований выдачи больничного:

- госпитализация в круглосуточный или дневной стационар 

- обращение в травмпункт

- обследование ПЭТ

- сеанс химиотерапии (амбулаторно)

- сеанс гемодиализа

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 марта.

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#больничный лист #справка #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:30
130
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