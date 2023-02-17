Больничные листы будут оформлять только в электронном виде в Казахстане

Фото: kadry.mcfr.kz

Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передаёт BaigeNews.kz.

Так, лист о временной нетрудоспособности, справка о временной нетрудоспособности формируются в форме электронного документа по результатам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, лечением в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, гражданам РК, постоянно или временно проживающим на территории РК иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК.

Кроме того, расширят перечень оснований выдачи больничного:

- госпитализация в круглосуточный или дневной стационар

- обращение в травмпункт

- обследование ПЭТ

- сеанс химиотерапии (амбулаторно)

- сеанс гемодиализа

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 марта.