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Болливуд снимает новый фильм в Алматы
В Алматы состоялись съёмки новой романтической кинокартины под названием "Бандра", которую снимает болливудская компания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Картина повествует о любви двух героев. По словам режиссера, это история 30-летней давности, которая перекликаясь с современностью, продолжается и в наши дни.
Фильм начали снимать в Индии в сентябре прошлого года, съёмки продлились 111 дней. А Казахстан же стал локацией для современной его части. В картине снимаются не только известные болливудские актёры, но и наши соотечественники. Премьера состоится 7 июля, фильм выйдет в прокат по всему миру.
"Сегодня уже финал съёмок, и теперь нам осталось отснять только одну песню. На самом деле, это первая часть фильма, и мы планируем вторую часть также снимать здесь. Я хочу больше знать о Казахстане, его культуре и обычаях, здесь очень красиво. Спасибо огромное казахстанцам за гостеприимство", сказал режиссёр фильма Арун Гопи.
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