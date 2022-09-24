open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


goloskarpat.info/ Вчера, 12:48
450
Фото: goloskarpat.info/

Болгария ввела режим ЧС на границе с Турцией

В Болгарии введён режим чрезвычайной ситуации в районах вдоль сухопутной границы с Турцией, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на euronews.com.

Такой шаг вызван, по словам властей, беспрецедентно тяжёлой ситуацией с нелегальными мигрантами, которые в массовом порядке проникают на болгарскую территорию. Вдоль 200-километрового рубежа возведён забор с колючей проволокой, но это сооружение не останавливает нелегалов.

"Чаще всего они пересекают нашу границу, используя лестницы, чтобы перелезть через ограждение. Сейчас мы делаем всё возможное, и не только мы. Турецкая сторона оказывает нам активную помощь. Мы провели встречи с министрами внутренних дел Турции и Греции, и теперь можем лучше координировать работу наших стран, погранслужбы всех стран смогут эффективнее помогать друг другу, и мы можем сдерживать большее число мигрантов, которые собирались пересечь границу", - сообщил и.о. главы МВД Болгарии Иван Демерджиев.

Патрулирование границы и контроль целостности забора затруднён в первую очередь очень плохой дорожной инфраструктурой. Чрезвычайная ситуация и направлена в первую очередь на то, чтобы упростить ремонт дорог и заборов за счёт резкого сокращения бюрократических проволочек.

По данным МВД Болгарии, за неполные 9 месяцев этого года границу пытались пересечь 104 тысячи человек — в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#мировые новости
Журналист
Вчера, 12:48
450
Поделитесь:
Наверх