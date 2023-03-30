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Болезни-"убийцы": от чего чаще всего умирают казахстанцы
Главными "убийцами" всё так же остаются болезни сердечно-сосудистой системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
"Казахстан вернулся к "допандемийному" уровню смертности. По оперативным данным, за январь-декабрь 2022 года в стране скончались 134,7 тысячи человек - сразу на четверть меньше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении.
Так, доля болезней системы кровообращения в общей статистике смертности в прошлом году составила 22,6 процента (годом ранее - 23,7 процента).
На втором месте рак и прочие новообразования (10,3 процента). Почти такую же долю в смертности занимают болезни органов дыхания (9,7 процента).
Причины остальных - а это 40,1 процента, или 54 тысячи случаев - в официальной статистике не уточнены.
Отметим, численность умерших от болезней сердца и кровеносной системы в 2022 году сократилась почти так же, как и от множества этих "других причин": минус 30 процентов и минус 31,6 процента соответственно. Правда, в абсолютных числах число умерших от инфарктов, инсультов и других проблем сердечно-сосудистой системы уменьшилось только на 13 тысячи человек.
По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, признавших феномен избыточной смертности в годы пандемии, основной причиной "лишних" смертей являлись проблемы с доступом к профилактике и лечению из-за перегруженности систем здравоохранения.
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