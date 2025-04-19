Метаболический синдром — это не одна болезнь, а комплекс нарушений в организме, включающий абдоминальное ожирение, повышение уровня сахара и холестерина, а также артериальную гипертензию. В Казахстане врачи всё чаще фиксируют его не только у людей старшего возраста, но и у молодых — от 25 до 35 лет. И это тревожная тенденция, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в Минздраве РК, такая динамика напрямую связана с образом жизни: малоподвижность, избыток быстрых углеводов в рационе, стрессы и нерегулярное питание — всё это запускает механизм метаболических нарушений. Последствия могут быть серьёзными: от сахарного диабета 2 типа до сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени.

По словам специалистов, одной из ключевых проблем является низкий уровень осведомлённости населения. Люди зачастую не подозревают, что находятся в зоне риска. Даже имея избыточный вес, повышенное давление или уровень сахара, они не обращаются за медицинской помощью, пока состояние не становится критическим. Между тем, при своевременном вмешательстве болезнь можно успешно контролировать.

Фото: Минздрав РК

Об этом говорили на международной конференции "Метаболический синдром – 2025", которая прошла в Алматы. Врачи и ученые из Казахстана, Швеции, Грузии, России и других стран собрались, чтобы обсудить глобальные вызовы и новые подходы к диагностике и лечению. Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения РК и НИИ кардиологии и внутренних болезней при поддержке профильных ассоциаций.

"К сожалению, мы наблюдаем, как метаболический синдром “молодеет” — это общемировая тенденция, и Казахстан не исключение", — отметила главный эндокринолог Минздрава РК Лаура Даньярова.

Она подчеркнула, что болезнь требует междисциплинарного подхода. Метаболический синдром не ограничивается одной системой органов и требует участия не только эндокринологов, но и кардиологов, гастроэнтерологов, диетологов и даже психологов.

Среди тем, поднятых на форуме, — бариатрическая хирургия как современный метод лечения диабета 2 типа, нутритивная поддержка, психосоматические аспекты ведения пациентов, а также стратегии ранней диагностики. Отдельное внимание было уделено роли профилактики и необходимости разработки национальных программ по борьбе с метаболическим синдромом.

"Метаболическая хирургия становится признанным международным стандартом в борьбе с тяжёлыми формами диабета 2 типа. Мы должны внедрять эти подходы и у нас", — подчеркнула заместитель председателя правления НИИКВБ Джамиля Кайбуллаева.

Она также добавила, что важно инвестировать в развитие инфраструктуры здравоохранения, чтобы сделать такие методы лечения доступными для широких слоёв населения, особенно в регионах, где проблема метаболических нарушений стоит особенно остро.

Профессор из Грузии, эндокринолог Елена Гиоргадзе обратила внимание на причины развития эпидемии метаболических нарушений: "Это болезнь цивилизации. Малоподвижный образ жизни, высокий уровень стресса, избыточное потребление сахара и фастфуда, неправильные пищевые привычки — всё это приводит к сбоям в обмене веществ и провоцирует развитие хронических заболеваний."

По оценкам ВОЗ, признаки метаболического синдрома наблюдаются у каждого четвёртого взрослого в мире. В Казахстане ситуация усугубляется низким уровнем физической активности и отсутствием системного подхода к профилактике. Эксперты уверены: изменить ситуацию возможно только при активном участии государства, врачебного сообщества и самих граждан.

Врачи призывают казахстанцев пересмотреть свои привычки, обратить внимание на рацион, режим сна, физическую активность и, главное, не игнорировать первые симптомы. Метаболический синдром развивается незаметно, но последствия могут быть серьёзными и необратимыми.

Простые шаги — отказ от избыточного потребления сахара и соли, увеличение доли свежих овощей и фруктов в рационе, хотя бы минимальная физическая активность в течение дня — способны значительно снизить риски. Особенно важно вовлекать в профилактику молодое поколение: с детства формировать у детей правильные пищевые привычки и культуру заботы о здоровье.

По мнению специалистов, в будущем Казахстану предстоит модернизировать подход к лечению и профилактике метаболических заболеваний: от создания национальных центров компетенции до внедрения скрининговых программ на уровне поликлиник. Это позволит своевременно выявлять проблему и существенно сократить затраты на лечение тяжёлых осложнений.

"Мы живем в век информации, но по-прежнему остаётся слишком много пробелов в базовых знаниях населения о здоровье. Наша задача — сделать профилактику метаболического синдрома приоритетом на всех уровнях", — резюмировали участники форума.

В рамках конференции был также представлен опыт других стран в реализации комплексных программ, в том числе в школах, где детям дают базовые знания о питании, движении и здоровье. Казахстану есть к чему стремиться — и первый шаг к улучшению ситуации уже сделан.

Также на мероприятии обсуждалась необходимость широкой информационной кампании, направленной на повышение медицинской грамотности населения. Предлагалось разработать образовательные онлайн-платформы, курсы и приложения, которые помогут людям отслеживать параметры своего здоровья, получать рекомендации по питанию и физической активности.

Особое внимание эксперты обратили на важность работы с уязвимыми группами населения — пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями, а также сельским населением, где доступ к качественной медицинской помощи ограничен. Ставка делается на развитие мобильных клиник, телемедицины и усиление профилактических программ на уровне акиматов.

"Мы говорим о комплексной реформе — от школ и поликлиник до СМИ и digital-инструментов. Только так можно изменить менталитет, научить людей заботиться о себе и предотвратить эпидемию метаболических болезней, которая уже шагает по Казахстану", — подытожили организаторы форума.

На конференции также прозвучали предложения о необходимости межведомственного взаимодействия — Министерства здравоохранения, образования, спорта и социальной защиты — для создания единой стратегии по борьбе с метаболическими нарушениями. Ведь эта проблема касается не только медицины, но и всего общества.