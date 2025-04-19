  • 19 Апреля, 13:52
  • BAIGENEWS

Болезнь образа жизни: почему в Казахстане молодеют диабет и ожирение

Последствия могут быть серьёзными: от сахарного диабета 2 типа до сердечно-сосудистых заболеваний.

Сегодня, 13:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sezondozhdey.ru Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
92
Фото: sezondozhdey.ru

Метаболический синдром — это не одна болезнь, а комплекс нарушений в организме, включающий абдоминальное ожирение, повышение уровня сахара и холестерина, а также артериальную гипертензию. В Казахстане врачи всё чаще фиксируют его не только у людей старшего возраста, но и у молодых — от 25 до 35 лет. И это тревожная тенденция, передаёт BaigeNews.kz

Самое читаемое

Наверх