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  • Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане
скриншот с видео Вчера, 23:25
590
Фото: скриншот с видео

Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане

Два случая конфликта между болельщиками вовремя разрешили полицейские на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в столице Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Видео с разгорячённых трибун появилось в Telegram-канале МВД РК. В ведомстве сообщили, что зачинщиков конфликта забрали в отделение полиции.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Вчера, 23:25
590
Журналист

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