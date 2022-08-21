Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане

Фото: скриншот с видео

Два случая конфликта между болельщиками вовремя разрешили полицейские на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в столице Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Видео с разгорячённых трибун появилось в Telegram-канале МВД РК. В ведомстве сообщили, что зачинщиков конфликта забрали в отделение полиции.