Болельщики устроили перестрелку после футбольного матча в школе в США

В центральной части американского штата Миссисипи неизвестные открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек, которые праздновали победу бывших выпускников школы на свежем воздухе через несколько часов после окончания матча, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АР.

В результате три человека погибли и ещё восемь получили ранения. Двоим погибшим было по 19 лет, а третьему — 25. Пострадавших доставили по воздуху в местные больницы.

Стрельбе предшествовала драка между несколькими мужчинами на празднике, но, по словам шерифа округа Холмс Вилли Марша, полицейские ещё не выяснили, что стало причиной драки.

"По правде говоря, это был хаос, — сказал Марч. — Стрельба только началась, и люди побежали".

Трагедия произошла через несколько часов после футбольного матча, который проходил в объединённой школе округа Холмс в честь возвращения домой. После победы десятки молодых людей отправились на пикник, чтобы отпраздновать победу.