Сразу после теннисного матча Кубка Дэвиса, болельщики объединились, чтобы убрать за собой мусор на стадионе "Beeline Arena", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Тем самым столичные фанаты показали, что культура болельщиков — это не только поддержка спортсменов, но и уважение к окружающим.

"Мы пришли насладиться теннисом, но почему бы не оставить после себя чистоту? Это элементарное уважение к городу, к организаторам, к самим себе", — поделился один из участников акции.

Подобные челленджи становятся все более популярными в Астане.

Напомним, Кубок Дэвиса (Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди мужчин, в которых регулярно участвует сборная Казахстана.