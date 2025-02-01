Болельщики убрали мусор после Кубка Дэвиса в Астане
Это элементарное уважение к городу, к организаторам и самим себе, считают жители столицы.
Сегодня, 21:18
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Сегодня, 21:18Сегодня, 21:18
157Фото: акимат Астаны
Сразу после теннисного матча Кубка Дэвиса, болельщики объединились, чтобы убрать за собой мусор на стадионе "Beeline Arena", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Тем самым столичные фанаты показали, что культура болельщиков — это не только поддержка спортсменов, но и уважение к окружающим.
"Мы пришли насладиться теннисом, но почему бы не оставить после себя чистоту? Это элементарное уважение к городу, к организаторам, к самим себе", — поделился один из участников акции.
Подобные челленджи становятся все более популярными в Астане.
Напомним, Кубок Дэвиса (Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди мужчин, в которых регулярно участвует сборная Казахстана.
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