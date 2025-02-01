  • 1 Февраля, 22:31
  • BAIGENEWS

Болельщики убрали мусор после Кубка Дэвиса в Астане

Это элементарное уважение к городу, к организаторам и самим себе, считают жители столицы.

Сегодня, 21:18
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акимат Астаны Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: акимат Астаны

Сразу после теннисного матча Кубка Дэвиса, болельщики объединились, чтобы убрать за собой мусор на стадионе "Beeline Arena", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Тем самым столичные фанаты показали, что культура болельщиков — это не только поддержка спортсменов, но и уважение к окружающим.

болельщики убрали мусор после Кубка Дэвиса

"Мы пришли насладиться теннисом, но почему бы не оставить после себя чистоту? Это элементарное уважение к городу, к организаторам, к самим себе", — поделился один из участников акции.

Подобные челленджи становятся все более популярными в Астане.

культура болельщиков в Астане

Напомним, Кубок Дэвиса (Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди мужчин, в которых регулярно участвует сборная Казахстана.

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