Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже

Фото: prosport.kz

После победы сборной Марокко над командой Португалии в матче в четверть финала чемпионата мира по футболу марокканские болельщики устроили массовые гуляния в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport-express.ru.

На Елисейских полях скопилось множество болельщиков, они скандировали лозунги и жгли пиротехнику.

Эти празднества переросли в беспорядки и закончились столкновениями с полицией.

Службам правопорядка пришлось использовать слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать толпу.

В полуфинале сборная Марокко 14 декабря сыграет против команды Франции.