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prosport.kz Сегодня, 13:21
157
Сегодня, 13:21
157
Фото: prosport.kz

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже

После победы сборной Марокко над командой Португалии в матче в четверть финала чемпионата мира по футболу марокканские болельщики устроили массовые гуляния в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport-express.ru.

На Елисейских полях скопилось множество болельщиков, они скандировали лозунги и жгли пиротехнику.

Эти празднества переросли в беспорядки и закончились столкновениями с полицией.

Службам правопорядка пришлось использовать слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать толпу.

В полуфинале сборная Марокко 14 декабря сыграет против команды Франции.

 

Видео: t.me/breakingmash
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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:21
157
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