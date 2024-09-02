Болельщики освистали Путинцеву: казахстанская теннисистка извинилась за свое поведение на матче US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева извинилась за свое поведение во время матча третьего круга US Open с итальянкой Жасмин Паолини передаёт BaigeNews.kz.

Путинцева проиграла сопернице в двух сетах — 3:6, 4:6. После нескольких сетов портсменка демонстративно не стала брать мячи, которые подавала ей бол‑герл. Публика не оценила поступок спортсменки, начав освистывать.

"Хочу извиниться перед бол‑герл за то, как себя вела. Дело было не в ней. Я была очень зла на себя, потому что не выиграла гейм с брейка, а потом была опустошена и погрузилась в свои мысли настолько, что даже не обращала внимания на то, что происходит и кто подает мне мяч", — объяснила спортсменка в социальных сетях.