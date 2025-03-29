Сборная Казахстана по футболу провела два выездных матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026. Прошедшие игры прошли под руководством нового тренера сборной, казахстанского специалиста Али Алиева. Первая игра против Уэльса завершилась со счетом 3:1, в пользу хозяев поля. Во втором матче Казахстан смог одержать победу против Лихтенштейна со счетом – 0:2. Подробнее об итогах выезда в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"С Уэльсом пошло не по плану"

Спортивный комментатор Дидар Кадыров отмечает, что в первом матче против Уэльса ощущался недостаток игрового тонуса. В целом, по его словам, в этой встрече казахстанская команда показала характерную для себя игру: быстро уходили за линию мяча, как только он оказывался у соперника, пытались играть низким блоком, закрывать пространство. Если в первом тайме сборная показала более активную игру, то во втором игра сложилась для гостей совсем иначе.

"Во втором тайме был стандартный и быстрый гол, и дальше, конечно, всё пошло уже совсем иначе. Уже не по тому плану, который мы предполагали. Далее игра посыпалась. Нельзя сказать, что мы совсем выглядели плохо, но там было не совсем понятно, за счёт чего мы можем сравнять счёт или одержать победу", — говорит Кадыров.

Во втором матче сборная играла против Лихтенштейна. В ней выступают только четыре профессиональных игрока, остальные — любители. По этой причине победа над такой командой со счётом 0:2 подверглась критике со стороны болельщиков. Некоторые из них считают, что казахстанцы должны были играть более убедительно, учитывая, что в футбол в стране вливаются большие государственные средства.

"Всё время ожидания таковы, что придёт новый тренер — и произойдёт какая-то сказка, и мы сразу превратимся в сильнейшую сборную. Мне кажется, это очень сильно резонирует на фоне того, что происходит с узбеками, с Хусановым в целом, с их достижениями. И мы неоправданно многого хотим от своих игроков", — говорит комментатор.

По его мнению, наиболее удачно в матчах проявил себя Максим Самородов. Сейчас он выглядит как лидер сборной, считает комментатор.

Также в этих матчах впервые дебютировал 16-летний Дастан Сатпаев. Будущий нападающий "Челси" вышел в стартовом составе сборной Казахстана против Лихтенштейна.

"Нельзя сказать, что он супер впечатляюще проявил себя. На позиции в игре с Лихтенштейном он был немного растерян. Многовато давления, многовато внимания к 16-летнему парню. Давайте не будем представлять это всё так, будто бы он наш племянник, наш родственник, и мы можем что-то с него требовать. Он должен развиваться поступательно. Он только пришёл, он совсем юн, по нему столько внимания... Но, опять же, в команде всё это выглядит немного иначе. Всё получается так, что его не знают, пока не понимают его сильных качеств. Было очень ограниченное время для того, чтобы он встроился в состав, и этого определённо недостаточно".

После матчей о завершении карьеры в сборной Казахстана объявил Сергей Марочкин.

"Уход Марочкина — определённо неожиданность, неприятно. Его вклад очень велик. Он был основным и при Адиеве, и при Черчесове, и при Алиеве. В целом, я бы сказал, защитник старого образца — тот, кто готов почистить. Может быть, не обладает каким-то выдающимся первым пасом, не так хорошо играет ногами в целом, но в обороне это настоящий толк. И да, для нашей сборной, честно признаюсь, не знаю, кто может его заменить. Такую фигуру не вижу".

"Будем соревноваться за третью позицию"

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов отмечает, что матч против Уэльса показал разницу между командами.

"Мы увидели это сразу на 10-й, 15-й минуте. Хотя первый тайм закончился 1:1, ход игры в обоих таймах контролировала сборная Уэльса. Они практически не позволили нам ничего создать около их штрафной. В результате мы проиграли центр поля, допустили соперника до штрафной, и нас наказывали. Наверное, с одной стороны, Уэльс — опытная команда и сильный соперник. Хотя, с другой стороны, они давали нам возможность играть, но мы, к сожалению, этим не пользовались", — говорит эксперт.

Матч против Лихтенштейна тоже не оказался лёгким для сборной Казахстана. Соперник упорно оборонялся и не давал много пространства для атак. Однако ключевой момент произошёл в конце первого тайма, когда казахстанская команда смогла дважды поразить ворота соперника. Эксперт считает, что эти голы предрешили исход встречи.

"Поэтому, да, поначалу играть против них было непросто. Но два гола, забитые в концовке первого тайма, в каком-то смысле решили судьбу матча. В атаке у них, по-моему, никогда ничего не получалось и вряд ли получится", — считает эксперт.

Что касается состава, то здесь значительных изменений главный тренер не вносил. Лучше всех проявил себя в матчах Максим Самородов, считает Булат Есмагамбетов.

По его мнению, молодому Дастану Сатпаеву было психологически сложно во второй игре.

"Слишком много об этом парне начали говорить. Да, он вышел на поле против Уэльса — может быть, не всегда обострял, но, по крайней мере, старался не терять мяч и приносить пользу команде. К сожалению, в матче с Лихтенштейном у него игра не получилась. Он был неактивен, и, наверное, ему было психологически тяжело перестроиться", — отметил эксперт.

Что касается дальнейших перспектив сборной Казахстана, эксперт оценивает их следующим образом: