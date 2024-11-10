Болельщики Астаны восхитили Казнет и зарубежных гостей
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После завершения чемпионата мира по самбо во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова болельщики проявили ответственность и убрали за собой мусор на трибунах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
"Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения чемпионата они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг. К уборке присоединились активисты, волонтеры "Астана Жастары", а также все неравнодушные болельщики", – сообщила пресс-служба столичного акимата.
Среди зрителей было много иностранных гостей, которые восхитились активностью столичных жителей и их осознанным отношением к своему городу. Подобные акции чистоты стали в Астане доброй традицией, объединяющей неравнодушных жителей, болеющих за уют и комфорт в родном городе.
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