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Болельщики "Астаны" попали в ДТП перед матчем с "Актобе": погиб молодой парень

Сегодня, 15:54
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ФК «Астана» Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: ФК «Астана»

Трагедия произошла перед матчем "Астана" – "Актобе", в ДТП погиб один из болельщиков столичного футбольного клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Ребята попали в аварию по пути в Алматы.

"Группа болельщиков "Астаны" попала в дорожно-транспортное происшествие на пути в Алматы перед матчем с "Актобе", есть один погибший и несколько пострадавших. Болельщик столичного клуба Нурлан Ауганбай получил тяжелые ранения и скончался, три болельщика находятся в больнице с различными травмами",  сообщили в пресс-службе "столичных".

Матч "Астана" — "Актобе" запланирован на сегодня, 27 октября, в 18:00.

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