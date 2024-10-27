Болельщики "Астаны" попали в ДТП перед матчем с "Актобе": погиб молодой парень
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
92Фото: ФК «Астана»
Трагедия произошла перед матчем "Астана" – "Актобе", в ДТП погиб один из болельщиков столичного футбольного клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Ребята попали в аварию по пути в Алматы.
"Группа болельщиков "Астаны" попала в дорожно-транспортное происшествие на пути в Алматы перед матчем с "Актобе", есть один погибший и несколько пострадавших. Болельщик столичного клуба Нурлан Ауганбай получил тяжелые ранения и скончался, три болельщика находятся в больнице с различными травмами", сообщили в пресс-службе "столичных".
Матч "Астана" — "Актобе" запланирован на сегодня, 27 октября, в 18:00.
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