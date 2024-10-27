Болельщики "Астаны" попали в ДТП перед матчем с "Актобе": погиб молодой парень

Трагедия произошла перед матчем "Астана" – "Актобе", в ДТП погиб один из болельщиков столичного футбольного клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Ребята попали в аварию по пути в Алматы.

"Группа болельщиков "Астаны" попала в дорожно-транспортное происшествие на пути в Алматы перед матчем с "Актобе", есть один погибший и несколько пострадавших. Болельщик столичного клуба Нурлан Ауганбай получил тяжелые ранения и скончался, три болельщика находятся в больнице с различными травмами", сообщили в пресс-службе "столичных".

Матч "Астана" — "Актобе" запланирован на сегодня, 27 октября, в 18:00.