Болельщик выбежал на поле и сделал селфи во время матча Казахстан — Словения

Необычный эпизод произошел в матче сборных Казахстана и Словении в рамках 4-го тура Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В начале второго тайма на поле выбежал юный болельщик и сделал селфи с вратарем "Атлетико" и сборной Словении Яном Облаком.

На момент публикации новости сборная Казахстана уступает Словении со счетом 0:1. На 55-й минуте результативным ударом отметился Ян Млакар. Напомним, пока сборная Казахстана не забила в новом сезоне Лиги наций ни одного мяча: сначала команда Станислава Черчесова сыграла вничью с Норвегией (0:0), а затем крупно проиграла Словении (0:3) и Австрии (0:4).