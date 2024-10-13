  • 13 Октября, 20:14
  • BAIGENEWS

Болельщик выбежал на поле и сделал селфи во время матча Казахстан — Словения

Сегодня, 19:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sports.kz Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40
135
Фото: sports.kz

Необычный эпизод произошел в матче сборных Казахстана и Словении в рамках 4-го тура Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В начале второго тайма на поле выбежал юный болельщик и сделал селфи с вратарем "Атлетико" и сборной Словении Яном Облаком. 

На момент публикации новости сборная Казахстана уступает Словении со счетом 0:1. На 55-й минуте результативным ударом отметился Ян Млакар. Напомним, пока сборная Казахстана не забила в новом сезоне Лиги наций ни одного мяча: сначала команда Станислава Черчесова сыграла вничью с Норвегией (0:0), а затем крупно проиграла Словении (0:3) и Австрии (0:4).

Самое читаемое

Наверх