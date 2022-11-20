Более восьми миллионов казахстанцев проголосовали до 18:00

Фото: BaigeNews.kz

О явке избирателей по состоянию на 18:00 рассказали на пресс-конференции в ЦИК. К этому времени проголосовали более восьми миллионов казахстанцев, передает BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18:05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 8 108 668 485 от общего количества граждан, включенных в списки. Явка составляет 67, 85 процента.

В том числе:

1. по области Абай – 78,88 %

2. по Акмолинской области – 75,82 %

3. по Актюбинской области – 71,23 %

4. по Алматинской области – 70,92%

5. по Атырауской области – 67,88 %

6. по Западно-Казахстанской области – 64,77 %

7. по Жамбылской области – 77,27%

8. по области Жетісу – 77,08 %

9. по Карагандинской области – 77,08 %

10. по Костанайской области – 77,56 %

11. по Кызылординской области – 64,57 %

12. по Мангистауской области – 77,12 %

13. по Павлодарской области – 77,46 %

14. по Северо-Казахстанской области – 80,25 %

15. по Туркестанский области – 80,25 %

16. по области Ұлытау – 74,45 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 76,61 %

18. по г. Астана – 48,01 %

19. по г. Алматы – 27,93%

20. по г. Шымкент – 59,6 %

Уже открыты участки в США и Канаде, позднее откроется еще один участник в Сан-Францизко.