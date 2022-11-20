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BaigeNews.kz Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22
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Фото: BaigeNews.kz

Более восьми миллионов казахстанцев проголосовали до 18:00

О явке избирателей по состоянию на 18:00 рассказали на пресс-конференции в ЦИК. К этому времени проголосовали более восьми миллионов казахстанцев, передает BaigeNews.kz

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18:05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 8 108 668 485 от общего количества граждан, включенных в списки. Явка составляет 67, 85 процента.

В том числе:
1.  по области Абай – 78,88 %
2.  по Акмолинской области – 75,82 %
3.  по Актюбинской области – 71,23 %
4.  по Алматинской области – 70,92%
5.  по Атырауской области – 67,88 %
6.  по Западно-Казахстанской области – 64,77 %
7.  по Жамбылской области – 77,27%
8.  по области Жетісу – 77,08 %
9.  по Карагандинской области – 77,08 %
10.  по Костанайской области – 77,56 %
11.  по Кызылординской области – 64,57 %
12.  по Мангистауской области – 77,12 %
13.  по Павлодарской области – 77,46 %
14.  по Северо-Казахстанской области – 80,25 %
15.  по Туркестанский области – 80,25 %
16.  по области Ұлытау – 74,45 %
17.  по Восточно-Казахстанской области – 76,61 %
18.  по г. Астана – 48,01 %
19.  по г. Алматы – 27,93%
20.  по г. Шымкент – 59,6 %

Уже открыты участки в США и Канаде, позднее откроется еще один участник в Сан-Францизко. 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 18:22
309
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