  • 27 Ноября, 09:42
  • BAIGENEWS

Более тысячи рулонов сена сгорели в селе Алматинской области

Пожарные не допустили распространения огня с сена на другую территорию.

Сегодня, 09:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: МЧС РК

В Кегенском районе Алматинской области загорелись 1,3 тыс. рулонов сена. Это случилось в одном из крестьянских хозяйства села Каркара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство РК по ЧС.

"Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей, пожар удалось ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории", - проинформировали в МЧС.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет. Причина возгорание устанавливается.

"МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при хранении и складировании сена!" - добавили в министерстве.

Ранее ранее сообщалось, что легковой автомобиль сгорел в Шымкенте.

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