Более тысячи рулонов сена сгорели в селе Алматинской области
Пожарные не допустили распространения огня с сена на другую территорию.
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
71Фото: МЧС РК
В Кегенском районе Алматинской области загорелись 1,3 тыс. рулонов сена. Это случилось в одном из крестьянских хозяйства села Каркара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство РК по ЧС.
"Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей, пожар удалось ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории", - проинформировали в МЧС.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет. Причина возгорание устанавливается.
"МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при хранении и складировании сена!" - добавили в министерстве.
Ранее ранее сообщалось, что легковой автомобиль сгорел в Шымкенте.
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