Проблемы дорожной безопасности и соблюдение прав граждан в ходе досудебного расследования стали темой заседания консультативно-совещательного органа при департаменте полиции Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО майор полиции Валихан Оразалин в своем докладе отметил, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий является низкая дисциплина водителей и пешеходов.

"За 11 месяцев в области выявлено около 65-ти тысяч нарушений ПДД. Самые частые — превышение скорости (свыше 10-ти тысяч), пользование водителями при управлении транспортным средством телефоном (свыше 2,7 тысяч фактов). Кроме того, полицейские остановили на дорогах области 1098 пьяных водителей.

Полицейские и члены КСО приняли решение продолжить профилактическую работу, а также поставить вопрос о необходимости сделать ряд пешеходных переходов регулируемыми, предусмотреть строительство шумовых полос на автотрассах, продолжать строительство правосторонних съездов на наиболее загруженных петропавловских перекрестках, доукомплектовать имеющиеся светофорные объекты таймерами", - говорится в сообщении.