Более тысячи пьяных водителей наказали в СКО в этом году
Общественники рекомендовали стражам порядка принять исчерпывающие меры по повышению качества досудебного расследования.
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Проблемы дорожной безопасности и соблюдение прав граждан в ходе досудебного расследования стали темой заседания консультативно-совещательного органа при департаменте полиции Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО майор полиции Валихан Оразалин в своем докладе отметил, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий является низкая дисциплина водителей и пешеходов.
"За 11 месяцев в области выявлено около 65-ти тысяч нарушений ПДД. Самые частые — превышение скорости (свыше 10-ти тысяч), пользование водителями при управлении транспортным средством телефоном (свыше 2,7 тысяч фактов). Кроме того, полицейские остановили на дорогах области 1098 пьяных водителей.
Полицейские и члены КСО приняли решение продолжить профилактическую работу, а также поставить вопрос о необходимости сделать ряд пешеходных переходов регулируемыми, предусмотреть строительство шумовых полос на автотрассах, продолжать строительство правосторонних съездов на наиболее загруженных петропавловских перекрестках, доукомплектовать имеющиеся светофорные объекты таймерами", - говорится в сообщении.
Общественники рекомендовали стражам порядка принять исчерпывающие меры по повышению качества досудебного расследования, проводить профилактику среди сотрудников следствия и дознания, уделять больше внимания наставнической работе, способствовать профессиональной адаптации и росту молодых сотрудников.
Напомним, 22 тысячи безответственных водителей подвергли опасности казахстанцев.
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