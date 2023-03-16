Более тысячи продуктовых корзин раздадут нуждающимся в Астане к Наурызу

Более тысячи продуктовых корзин получат нуждающиеся жители Астаны к Наурызу. Меморандум о сотрудничестве и оказании благотворительной помощи подписали акимат города и компания PetroRetail, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках меморандума до конца года компанией будет оказана помощь в виде продуктовых наборов в количестве четырёх тысяч единиц нуждающимся семьям столицы. В этом месяце в честь Наурыз мейрамы помощь получит тысяча семей", - сообщил замакима столицы Есет Байкен.

Он добавил, что организаторы намерены не только помочь нуждающимся, но и призвать субъекты среднего и крупного бизнеса по всей стране уделить особое внимание благотворительности и быть активными.

Волонтёры уже начали развозить корзины по домам одиноких пенсионеров, ветеранов, многодетных, воспитывающих детей с особыми потребностями, малоимущих семей.

В каждой из тысячи коробок есть самые необходимые продукты - мука, сахар, масло, макароны, гречка, рис и другие.

Продуктовые наборы с товарами первой необходимости уложили в восемь большегрузов.

"Большое спасибо организаторам благотворительной акции. Это большая помощь для нас и других семей. Сделали такое доброе дело в преддверии праздника Наурыз. Мы постоянно получаем помощь и поддержку со стороны акимата и наших предпринимателей. Спасибо за внимание и заботу", - поблагодарила многодетная мама Зульфия Тлеуова.

Астанчанка Людмила Симакова тоже получила продуктовую корзину в рамках благотворительной акции. Она поблагодарила за оказанную помощь организаторов и волонтеров.