Более тысячи пассажирских вагонов планирует закупить Минтранспорта Казахстана

К 2029 году министерство транспорта планирует закупить более тысячи пассажирских вагонов. Об обновлении парка поездов на заседании правительства сообщил глава ведомства Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Особое внимание уделяется парку пассажирских вагонов. В прошлом году закуплено 118 новых вагонов, в этом году – 143 единицы. В следующем году планируется приобретение 226 вагонов. До 2029 года планируется закупить порядка 1 200 единиц пассажирских вагонов. Это позволит довести парк пассажирских вагонов до свыше трёх тысяч единиц и снизить уровень износа до 38%. Для выполнения данных задач предлагается создание Объединённой лизинговой компании с возможностью предоставления пассажирских вагонов отечественных производителей в аренду с последующим выкупом", — доложил Марат Карабаев.

По данным министерства транспорта, общий парк грузовых вагонов составляет 139 тысяч штук.

На рынке работают более 300 частных операторов. Из них на "Казахстан темир жолы" приходится 38 тысяч вагонов, которые задействованы в социально значимых перевозках, то есть в энергетическом секторе страны и перевозке угля, поставляемого населению.

До 2026 года национальным оператором дополнительно планируется поставка трех тысяч полувагонов, из которых 800 единиц уже введены в эксплуатацию в этом году.