Спасательными подразделениями МЧС из снежных заносов спасено и эвакуировано более 1 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция на тему "Аварийно-спасательные работы МЧС в зимний период и принимаемые меры".

С начала зимы спасено и эвакуировано свыше 1 468 человек, в т.ч. 149 детей, из снежных заносов вызволено порядка 208 единиц техники.

Напомним, движение ограничили в одном из регионов Казахстана.