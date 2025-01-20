  • 20 Января, 13:55
  • BAIGENEWS

Более тысячи человек спасли сотрудники МЧС этой зимой

Об этом сообщили в МЧС РК.

Сегодня, 13:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Фото: МЧС РК

Спасательными подразделениями МЧС из снежных заносов спасено и эвакуировано более 1 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция на тему "Аварийно-спасательные работы МЧС в зимний период и принимаемые меры".

С начала зимы спасено и эвакуировано свыше 1 468 человек, в т.ч. 149 детей, из снежных заносов вызволено порядка 208 единиц техники.

Напомним, движение ограничили в одном из регионов Казахстана.

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