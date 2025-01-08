Более тысячи авто застряли на трассе в Жамбылской области
Из них 580 грузовиков и 465 легковых автомобилей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области в связи со штормовыми ветрами, гололедом и ограничениями видимости из Тараз в Туркестанскую область (Жуалынский район) и Алматинскую область (Кордайский район) для всех видов транспорта перекрыты дороги, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает департамент полиции региона, движение осуществляется через старый Кордайский перевал.
В настоящее время около 1 050 автомобилей припаркованы вдоль дорог с ограниченным движением.
"На трассах работают сотрудники полиции. Они оказывают всестороннюю помощь водителям и пассажирам. Всего задействовано более 100 сотрудников полиции, 45 автоэкипажей. Патрульные экипажи организуют сопровождение и сопровождение транспортных колонн. На очистку автодорог республиканского значения и открытие дорог работает спецтехника", - информирует ДП Жамбылской области.
7 января с 22:15 в Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез (Новый перевал Кордай) км.159-238, участок от села Отар до села Кайнар введено ограничение движения для всех видов автотранспорта. Ориентировочное время открытия двжения 8 января 09:00.