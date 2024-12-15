Более тысячи авто пришлось сопровождать карагандинским полицейским ночью по закрытой трассе
На дорогах образовались огромные заторы.
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Полицейские в Карагандинской области сопроводили колонны автомобилей по закрытым участкам автодороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Из-за сложных погодных условий в области ночью были закрыты все трассы республиканского и областного значения. На дорогах образовались заторы.
"На территории региона скопилось более 1000 автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдается на направлении Караганда-Астана, где из-за гололеда скопилось свыше 700 машин. С целью обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции области работают в усиленном режиме. За ночь стражи порядка организовали сопровождение более 700 автомобилей от Караганды до границы Акмолинской области и в обратном направлении 1000 машин", — сообщили в МВД.
Полицейские призывают водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния по закрытым участкам трасс и учитывать информацию о состоянии дорог.