В январе Министерство внутренних дел выявило более 700 преступлений, связанных с наркотиками. Было заблокировано 1257 наркосайтов, включая 15 дроп-карт, удалено 76 каналов и ботов, распространяющих информацию о наркотиках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, 3 факта контрабанды и 16 фактов выращивания наркотических растений. Ликвидировано 9 организованных преступных групп и 3 наркопритона. Прекращена деятельность 17 нарколабораторий. С начала года изъято более 800 кг наркотиков, в том числе 29 кг синтетических наркотиков и 5 тонн прекурсоров. Работа в данном направлении продолжается," — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.