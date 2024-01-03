Более трёхсот человек спасли из-за непогоды в Казахстане

За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 177 выездов, из них на пожары и случаи горения 82, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 95. При которых спасено и эвакуировано 357 человек, из них 39 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На автодорогах Карагандинской области из застрявших в снежных заносах автомашин спасателями ДЧС спасено 20 человек, из них 4 детей. Также совместно с военнослужащими воинской части 52859 МЧС и полицией из закрытых пунктов блокпостов в ближайшие населенные пункты и придорожные кемпинги эвакуировано 287 человек, из них 29 детей", - сообщили в МЧС.

Кроме того, в Карагандинской и Акмолинской областей на автодорогах "Алматы-Екатеринбург", "Щучинск-Астана" при столкновении автомобилей спасены 26 человек, из них 1 ребенок.

"Из-за закрытия движения на автодороге областного значения "Курчатов-Семей" силами ДЧС области Абай сопровождены в пункт временного размещения 5 человек, из них 1 ребенок. В г.Семей спасателями ДЧС спасены 2 рыбака, которые провалились под лед на автомобиле в Шульбинском водохранилище. Спасенные доставлены в г.Семей. В Алакольском районе Жетысуской области на 130 км автодороги "Ушарал-Достык" силами ДЧС из застрявших в снежном заносе двух легковых автомашин спасены и доставлены 3 человека на ст.Достык", - проинформировали в ведомстве.

Вблизи с.Тургень Аршалынского района Акмолинской области проводились поисково-спасательные работы. Двое мужчин выехали верхом на лошади на поиски скота и пропали. Поисковой группой пропавшие найдены в 15-ти км от с.Тургень

В Жанааркинском районе области Улытау силами ДЧС, местных исполнительных органов, полиции, местных жителей проводились поиски мужчины, который 2 января вышел из зимовки Бекше в сторону с.Ынтымак и пропал. Поисковой группой пропавший найден 3 января в 10 км от зимовки Бекше.