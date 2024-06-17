Более трёх тысяч семей примут участие в Национальном конкурсе "Мерейлі отбасы"

Завершился приём заявок на конкурс "Мерейлі отбасы-2024". В этом году побороться за звание самой образцовой семьи Казахстана намерены 3 369 участников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации.

Наибольшее количество заявок принято в Карагандинской, Жетысуской, Кызылординской областях, а также в Астане и Алматы. Наименьшую активность проявили жители Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Улытауской областей.

Заявки поданы не только по инициативе самих участников, 1 482 семьи выдвинули организации и трудовые коллективы.

Церемония награждения "Мерейлі отбасы" проводится в преддверии Дня семьи. Победители получат по миллиону тенге.

За 10 лет в Национальном конкурсе приняли участие более 20 тысяч семей.