Более трёх тысяч наркосайтов заблокировали в Казахстане в 2023 году

Глава МВД Ержан Саденов в ходе Правительственного часа в Мажилисе рассказал о борьбе с наркобизнесом в киберпространстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сейчас наркопреступность практически полностью перешла в кибер-пространство. Здесь активно используются крипто-кошельки, мессенджеры и другие инновации. Но и способы борьбы с ними постоянно совершенствуются. Внедрена система “Кибернадзор”, посредством которой блокируются выявленные наркосайты. С ее помощью с начала года заблокировано свыше 3 тысяч интернет-ресурсов", - сообщил глава МВД.

Он отметил, что наибольшей популярностью среди наркодиллеров пользуется мессенджер Telegram. Участники сбыта наркотиков не знают друг друга, так как все контакты происходят с помощью ботов. Здесь полиции активно помогают кибер-волонтеры и другие неравнодушные граждане.

"С начала года пресечена деятельность свыше 6 тысяч объектов информатизации – это чаты, каналы, сайты по распространению и пропаганде наркотиков. В Telegram – порядка 1,3 тысяч интернет-магазинов", - отметил Ержан Саденов.

Кроме того, членами Совета по молодежной политике при Президенте РК на его последнем заседании выдвинута инициатива подключения к этой работе искусственного интеллекта. По рекомендации Совета, для проработки данного вопроса в состав антинаркотического штаба МВД войдут IT-специалисты.