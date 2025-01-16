В Восточно-Казахстанской области продолжается профилактический спуск лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Прогноз делается по данным о снегозапасах и сумме выпавших осадков. Основными предвестниками лавин являются погодные условия и состояние снежного покрова" - отметил руководитель ВК филиала "Казселезащита" Советбек Станбеков.

После проведения обследования специалистами "Казселезащиты" принимается решение о необходимости профспуска. Сотрудники ДЧС ВКО обеспечивают безопасность проведения работ.

Профилактические спуски лавин сегодня прошли на автодороге "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное". В результате проведения работ сошло 3 150 куб. метров снега.

МЧС просит граждан быть бдительными. Не стоит выходить в горы при обильном снегопаде и ветреной погоде. Признаком потенциальной лавины можно считать даже незначительное сползание по склону рыхлого и влажного снега. Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в горы нужно учитывать прогноз риска вероятности схода снега, а также разузнать как можно больше о выбранном вами маршруте, и избегать опасных склонов.