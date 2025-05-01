1 мая в День единства народа Казахстана в столице прошел республиканский забег "Бірлік жүгірісі–2025", приуроченный к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Под девизом "30 лет единства – 30 лет Ассамблее" на старт вышли более 3000 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Маршрут забега пролегал от территории ЭКСПО до монумента "Байтерек" и обратно по улицам Туркестан и Акмешит. Участие приняли жители разных возрастов и национальностей — от профессиональных спортсменов до любителей активного образа жизни.

В этот же день вместе с бегунами Астаны на старт вышли и участники из других регионов: забег одновременно прошёл в 20 областях страны. Главная цель — подчеркнуть значимость единства, дружбы и здорового образа жизни.

"Спорт объединяет. Сегодня я бежал рядом с людьми разных национальностей и возрастов — это и есть настоящая дружба народов", — поделился впечатлениями один из участников марафона.

Забег прошёл сразу на нескольких дистанциях, чтобы каждый мог выбрать подходящий формат участия. Для самых юных и участников с особыми потребностями был организован детский и инклюзивный забеги на 1 км. Любители скандинавской ходьбы преодолели 5 км, столько же составляла дистанция массового забега поддержки. Более опытные бегуны вышли на сертифицированные трассы длиной 10 и 21,1 км, где участников распределили по возрастным категориям.

Особое внимание привлекла командная эстафета на 30 км (6×5 км) — по правилам в каждой команде обязательно участвовала как минимум одна женщина. По завершении мероприятия гостей ждал розыгрыш призов.

Участники не только преодолели дистанцию, но и поддержали акцию "Таза Қазақстан", собрав весь мусор после спортивного мероприятия.

Забег стал частью обширной программы ко Дню единства. По всей столице проходят десятки мероприятий: от выставок и викторин до концертов и спортивных соревнований.