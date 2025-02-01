В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 30 января выдано 77 916 займов на сумму 1,080 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

Ранее сообщалось, что антифрод-центр Национального банка также работает над выявлением и предотвращением мошеннических операций. Заблокированы подозрительные расчёты более чем на 1,4 миллиарда тенге.