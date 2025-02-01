  • 1 Февраля, 02:40
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Более триллиона тенге выдали казахстанцам в рамках жилищной программы "7-20-25"

Опубликованы данные на конец января 2025 года.

Сегодня, 01:15
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 01:15
Сегодня, 01:15
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Фото: pixabay.com

В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 30 января выдано 77 916 займов на сумму 1,080 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

Ранее сообщалось, что антифрод-центр Национального банка также работает над выявлением и предотвращением мошеннических операций. Заблокированы подозрительные расчёты более чем на 1,4 миллиарда тенге.

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