Более триллиона тенге выдали казахстанцам в рамках жилищной программы "7-20-25"
Опубликованы данные на конец января 2025 года.
Сегодня, 01:15
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Сегодня, 01:15Сегодня, 01:15
142Фото: pixabay.com
В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 30 января выдано 77 916 займов на сумму 1,080 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.
Ранее сообщалось, что антифрод-центр Национального банка также работает над выявлением и предотвращением мошеннических операций. Заблокированы подозрительные расчёты более чем на 1,4 миллиарда тенге.
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