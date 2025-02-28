Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскар Биахметов сообщил, что к 2029 году в стране планируется создать 3,8 миллиона новых рабочих мест, а в прошлом году их количество уже достигло 2,5 миллиона. Об этом он рассказал на пресс-конференции в СЦК, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня рынок труда сталкивается с рядом вызовов: цифровизация, демографические изменения, миграция и несоответствие квалификаций требованиям экономики. Для их решения мы сосредоточили усилия на развитии новых рабочих мест и поддержке занятости", - отметил Биахметов.

По его словам, в 2023 году была принята Концепция развития рынка труда до 2030 года, которая нацелена на создание качественных рабочих мест. В рамках национальных проектов и программ в 2023 году удалось трудоустроить более 979 тысяч граждан. Биахметов подчеркнул, что 85% трудоустроенных подтвердили занятость через пенсионные отчисления.

"Рост качественных рабочих мест обеспечивается индустриализацией, внедрением новых технологий и учетом региональных особенностей. Например, в южных областях высока концентрация рабочей силы, в северных – дефицит кадров. Поэтому мы реализуем программы мобильности трудовых ресурсов, включая субсидии на переезд и аренду жилья", - пояснил вице-министр.

Также около 58 тысяч безработных прошли онлайн-курсы на платформе Skills.Enbek.kz, из них более 52 тысяч успешно завершили обучение и получили сертификаты.

"Примерно 10 тысяч безработных отправили на обучение в колледжи и на предприятия по заявкам работодателей. Из них 8,5 тысяч закончили курсы, а более 7 тысяч (87%) уже устроились на постоянную работу. В 2024 году около 9 тысяч человек из социально уязвимых слоев населения получили гранты. Причём более 64% из них живут в сельской местности", - рассказал Биахметов.

Он отметил, что в 2024 году перед регионами стоит задача трудоустроить 903 тысячи человек, а также привлечь 325 тысяч граждан к активным мерам занятости. Одним из приоритетов является развитие рабочих профессий. В рамках фестиваля Года рабочих профессий в Астане прошла масштабная ярмарка вакансий.