Более трех миллионов гектар земли вернули в госсобственность в Мангистауской области

В Мангистауской области за последние три года в собственность государства возвращено более трех миллионов гектар земли, передает BaigeNews.kz. 16 февраля аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в рамках рабочей поездки посетил ряд социальных объектов в селах Бостан, Сенек и Куланды Каракиянского района, а также провел встречу с населением данных населенных пунктов, сообщает пресс-служба акима.

В селе Бостан проживают 2100 человек, функционирует общеобразовательная школа, ясли-сад и врачебная амбулатория. Прибывшие на встречу с акимом жители села задавали вопросы касательно занятости населения, цен на социально-значимые товары, дефицит кадров в сферах образования и медицины, состояния дорог.

Рабочий визит акима продолжился в селе Сенек, где проживают более 1800 человек. По словам акима села Сенек Оразгали Бекенбаева, население обеспечено электроэнергией, централизованным бытовым газом, питьевой водой на 100%.

Один из вопросов сельчан касался выделения земельных участков для выпаса скота. Руководитель управления земельных отношений по Мангистауской области Есемурат Дузмагамбетов, доложил о том что за последние 3 года в собственность государства в области возвращено более 3 млн га земли. Из них два миллиона 406 тысяч 441 гектар неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения относится ТОО "Сенек" Каракиянского района. Получить участок в пользование для пастбищ можно посредством электронных торгов, на конкурсах.



В числе победителей проводимых конкурсов акиматам Каракиянского района, также есть жители села "Сенек", которые на протяжении многих лет занимаются сельским хозяйством.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева оказывается всесторонняя поддержка развитию сельского хозяйства. Таким образом, будет возможность увеличить поголовье скота, получить богатый урожай сельскохозяйственных культур. Необходимо эффективно использовать поддержку и возможности, предоставляемые государством. В связи с тем, что от этого зависит уровень жизни на селе и доходы сельского населения, акиматам необходимо совместно с другими государственными органами осуществлять системную работу в этом направлении" - сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона также встретился с жителями села Куланды.

По информации акима села Саната Токенова, в сельском округе зарегистрировано 106 крестьянских хозяйств, 175 частных домохозяйств. Большая часть населения содержит адайскую породу лошадей. По сравнению с предыдущими годами поголовье лошадей увеличилось на 6,9%. Это стало возможным благодаря субсидированию маточного поголовья.

В прошлом году шесть крестьянских хозяйств из Куланды получили субсидии на маточное поголовье на сумму более восьм миллиона тенге. В этом году размер выделяемых субсидий выростет – госпподержку уже получат семь крестьянских хозяйств на сумму почти 14 миллионов тенге, которые сдали документы на субсидирование в конце прошлого года. С мая 2023 года начнется прием заявок на текущий год.

Всего в регионе в 2022 году 330 субъектов сельского хозяйства воспользовались мерами государственной поддержки на общую сумму 702 миллиона тенге. Из них 14 из Каракиянского района.

Аким Мангистауской области на встрече с населением отметил, что люди занимающиеся сельским хозяйством могут рассчитывать на поддержку от государства.