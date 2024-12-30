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Более тонны контрафактной пиротехники изъяли в Алматы

Выявлено 134 правонарушения.

Сегодня, 17:39
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
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Фото: polisia.kz

Полиция в Алматы подвела промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия "Пиротехника", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кампания проходит с 5 декабря по 3 января.

С начала отработки подразделениями полиции выявлено 134 правонарушения. Из незаконного оборота изъято свыше 1 482 коробок пиротехнических изделий.

На постоянном контроле – объекты продажи, рынки и интернет-ресурсы. Целью отработки является обеспечение общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, а также контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.

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