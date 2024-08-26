Более ста казахстанцев отчислили из филиала зарубежного вуза накануне учебного года

Учебный скандал разгорается в Актобе. Более ста студентов кампуса Heriot-Watt при актюбинском региональном университете отчислили перед началом нового учебного года. Якобы на второй курс их не перевели из-за низкого уровня знаний. И дети, и родители в шоке от известия: времени на поступление в другие вузы уже не осталось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Кампус британского университета Heriot-Watt открыли на базе Актюбинского регионального университета в прошлом году. В филиал зарубежного вуза на бесплатной основе зачислили 300 абитуриентов. Молодые люди должны были изучать технические специальности. Но после первого года 107 студентов отчислили. Гранта они тоже лишились.

"Я выхожу на куратора, говорю: Что это такое?! Да, ваш ребёнок не прошёл по нашим параметрам. Английский у неё… Я говорю, ну вы когда принимали, столько родителей, 107 студентов! У них уровень не британский! Что, британцы за год смогут казахский выучить?! Почему не идут навстречу ребёнку? Это куратор, она должна была нас зимой, после 1 семестра отбирать! "Ваш ребёнок хромает по этому, по этому предмету, ваш ребёнок не соответствует". Мы должны были знать!" - возмущена жительница Актобе Динара Аймакова.

Обучение в филиале зарубежного вуза ведётся на английском языке. Первый семестр дети углубленно изучали иностранный язык, а после зимней сессии в расписании появились дополнительные предметы. Освоить химию, математику и физику на английском многие не смогли. Хотя родители утверждают, при поступлении им обещали: изучению языка посвятят весь первый год.

"Изначально нам обещали, что первый год будут только уровень английского поднимать, хотя у моей дочки нормальный уровень. Их распределили по группам, по уровню английского. Ещё обещали, что только на втором курсе начнутся основные предметы. Но они до этого не довели, они тянули время! Вот в конце августа только мы узнали, что отчислены 100 с лишним студентов", - сообщила жительница Актобе Майра Исагалиева.

В ректорате учебного заведения пояснили: студенты действительно не смогли освоить предметы на английском. Результаты летней сессии были известны в начале августа, но большинство студентов решились на пересдачу. Итоги повторных экзаменов стали известны накануне, и, к сожалению, большая часть оказалась неудовлетворительной. Тем не менее, вуз предложил отчисленным альтернативный вариант.

"Со всеми родителями проведена встреча, со всеми созваниваемся. Университет идёт навстречу и предлагает перевестись на второй курс на соответствующие образовательные программы, которые будут обучать на родном языке. Казахском либо русском языках в стенах нашего университета. На улицу мы никого не выгоняем", - пояснила проректор по академической работе АРУ имени Жубанова Людмила Мясникова.

На втором курсе университета имени Жубанова студенты смогут учиться бесплатно. 3 и 4 курс обучения будут проходить уже на платной основе.