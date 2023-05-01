Более ста дач сгорели в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

Около трёх часов понадобилось огнеборцам, чтобы потушить крупный пожар в дачном массиве Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщение о возгорании в садоводстве "Яблонька" на пульт "101" поступило 1 мая в 15:19.

"На место пожара были направлены 33 сотрудника ДЧС области и семь единиц техники. Установлено горение 106 дачных участков, из которых 35 действующих, остальные — заброшенные с сухой травой на площади ориентировочно 6 гектаров. В тушении также принимали участие силы и средства Павлодарского лесничества: семь человек и две единицы техники. Также на месте работала бригада Центра медицины катастроф из трёх человек и одной единицы техники. На месте был организован подвоз воды тремя водовозами", — рассказали в ДЧС.

В 16:50 пожарным удалось локализовать огонь и в 18:03 полностью потушить. По данным ДЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Его причина и ущерб, нанесённый огнём устанавливаются.