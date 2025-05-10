В Казахстане продолжается реализация мер государственной поддержки сельского хозяйства: более 6 100 сельхозпроизводителей уже получили льготное финансирование на проведение весенне-полевых и уборочных работ, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, прием заявок на кредитование стартовал 29 ноября 2024 года по поручению Главы государства, что позволило аграриям заранее подготовиться к посевной — закупить семена, удобрения, технику и провести необходимые агротехнические мероприятия.

"Всего на проведение весенне-полевых работ в этом году планируется направить до 700 млрд тенге. Из них 560 млрд тенге будет привлечено из рыночных источников. На сегодняшний день профинансировано 6 100 сельхозтоваропроизводителей на сумму 382,5 млрд тенге. В рассмотрении находится еще порядка 7 тысяч заявок на 480,5 млрд тенге", — сообщили в министерстве.

Ключевым инструментом поддержки остается программа "Кең дала 2", реализуемая "Аграрной кредитной корпорацией", в рамках которой заемщики получают финансирование под 5% годовых. Существенную долю финансирования обеспечивают социально-предпринимательские корпорации в девяти регионах страны, на поддержку аграриев через них выделено 165,3 млрд тенге.

В 2025 году также активно реализуется программа гарантирования займов. Фонд "Даму" уже выдал 943 гарантии на сумму 135,2 млрд тенге — это до 85% от суммы каждого займа. Общая сумма профинансированных кредитов составила 159 млрд тенге.

Кроме того, продолжается программа льготного лизинга сельхозтехники со ставкой 5% годовых. На 2025 год предусмотрено 200 млрд тенге, что позволит приобрести свыше 6 тысяч единиц отечественной техники. На текущий момент подано 3 200 заявок на 120 млрд тенге, заключено 1 823 договора на 3 435 единиц техники на сумму 60,7 млрд тенге.