Более шести тонн кокаина не пустили из Португалии в Европу
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Португальская полиция за последние несколько недель конфисковала более 6,5 тонн кокаина, предназначенного для продажи в Европе и прибывшего в основном из Латинской Америки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Арестованы трое португальцев, которые, как предполагается, входят в состав транснациональной преступной организации.
"Португалия — не конечный пункт назначения этого наркотика. Он предназначался для других стран европейского континента. И, согласно нашим данным и принимая во внимание количество и все обстоятельства, связанные с транспортировкой наркотиков на территорию страны, мы говорим о транснациональной преступной сети со связями в нескольких странах, которая имеет возможность осуществлять крупный импорт наркотиков", — сообщил директор Национального отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Артур Ваз.
Операция "Тартар" проводилась в течение двух месяцев, в ходе которой были проведены обыски и изъяты различные предметы и документы, в том числе несколько дорогих автомобилей.
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