Более шести миллиардов будет привлечено для месторождения Каламкас-Хазар

В реализацию месторождения Каламкас-Хазар будет вложено 6,6 млрд долларов. Об этом на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.

"К 2029 году первую добычу нефти обеспечит месторождение Каламкас-Хазар с объемом добычи на пике до 4 млн тонн. На реализацию данного проекта будет вложено 6,6 млрд долларов", - сказал министр.

Также он отметил, что в геологоразведку по перспективным участкам недр до 2030 года будет инвестировано 5 млрд долларов что обеспечит 11 млн тонн добычи нефти к 2040 году.

В общем инвестиции в нефтедобычу к 2030 году составят порядка 21 млрд долларов на крупных месторождениях, добавил министр.

Ранее сообщалось, зачем Казахстану наращивать объем добычи нефти.