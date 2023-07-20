Более шести килограммов наркотиков изъяли у жителя Кокшетау

Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В Кокшетау задержали 45-летнего жителя города. При обыске в его квартире обнаружили 6,3 килограмма марихуаны и свёртки с гашишем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, под диваном в жилище полицейские нашли литровые ведра из-под майонеза с семенами конопли, весом более двух килограммов.

По словам задержанного, он хранил наркотические средства для личного употребления.

В отношении мужчины начато досудебное производство по части 4 статьи 296 УК РК - "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Задержанному грозит от трёх до семи лет лишения свободы.