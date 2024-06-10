Более семи тысяч самокатчиков наказали в Алматы

ДТП с участием самокатов участились в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“Альтернативные виды транспорта, в том числе самокаты, по-прежнему популярны среди горожан. Только по самым скромным подсчетам, их по дорогам Алматы курсирует свыше 50 тысяч единиц, соответственно, возросла аварийность. С начала года с участием самокатов зарегистрировано 38 ДТП, 42 человека получили травмы, к счастью, погибших нет”, – информировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

С начала 2024 года к административной ответственности привлечены свыше 7,5 тысяч самокатчиков, которые зачастую двигались посреди проезжей части, игнорировали требования об обязательном наличии средств индивидуальной защиты, допускали к управлению самокатами несовершеннолетних.

“Я убедительно прошу участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон”, – призвал Шумаев.

В случае нарушения одного из правил, правонарушители привлекаются к административной ответственности по двум статьям административного законодательства: ст. 593 КоАП РК “Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов” и ст. 620 КоАП РК “Нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения”.