Более семи тысяч человек обеспечат арендным жильём без права выкупа в РК в 2022 году

Вице-министр МИИР Еркебулан Дауылбаев на правительственном часе в сенате доложил о ситуации по развитию жилищного строительства в Казахстане. По итогам 10 месяцев в стране возведено 11,7 миллиона квадратных метров жилья. Арендным жильём без права выкупа обеспечат свыше семи тысяч граждан, передаёт BaigeNews.kz. В регионах для очередников строится 9,8 тысяч квартир кредитного жилья, реализуемого через Отбасы банк.

Кроме этого, планируется охватить мерами господдержки в виде льготных займов по двухпроцентной ставке 6,1 тысячи очередников, по пятипроцентной ставке 7,8 тысячи очередников и жилищными выплатами за аренду жилья в частном жилищном фонде.

По словам вице-министра, несмотря на принимаемые меры и решение жилищных вопросов большинства граждан наблюдается постоянный рост очерёдности нуждающихся в жилье. Очерёдность в акиматах достигла 623 тысяч граждан, в том числе свыше 400 тысяч находятся в социально-уязвимом положении.

Ежегодно очерёдность увеличивается в среднем на 50 тысяч человек.

Министерством разработан законопроект по вопросам реформирования жилищной политики, который находится на рассмотрении в мажилисе. В документе предусмотрено изменение подходов по учёту и постановке на очерёдность, а также реализация мер господдержки в зависимости от доходов.

"Новый механизм предусматривает передачу текущей базы очередников местных исполнительных органов в Отбасы Банк и таким образом постановка на учёт через акиматы прекращается. На базе созданного Центра по обеспечению жильём будет вестись постановка на учёт всех граждан, не имеющих жилья за последние 10 лет, независимо от принадлежности к той или иной категории", - сообщили в МИИР.

Ещё один механизм касается стимулирования строительства жилья на селе. Планируется субсидировать затраты работодателей после ввода дома в эксплуатацию в размере 50% от площади возведенного жилья.

Жильё будет предоставляться при наличии трудового договора с работником на пятилетний срок.

Всего по оперативным данным, в регионах планируется начать строительство 2 855 жилищ (в 76 районах).