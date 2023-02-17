open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Более семи миллиардов тенге выделят на реконструкцию здания акимата Алматы
inform.kz Сегодня, 13:56
391
Сегодня, 13:56
391
Фото: inform.kz

Более семи миллиардов тенге выделят на реконструкцию здания акимата Алматы

На сайте открытых НПА опубликован проект постановления правительства "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz. В нем указаны сумма, необходимая для реконструкции здания акимата Алматы, и сроки завершения. 

"Выделить министерству индустрии и инфраструктурного развития РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 7 010 773 250 (семь миллиардов десять миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) тенге для перечисления акимату города Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для реконструкции здания акимата Алматы", - говорится в документе.

Кроме того, акимату города до 1 декабря 2023 года представить в министерство индустрии и инфраструктурного развития отчёт по целевому использованию выделенных средств.

К слову, строительство планируется завершить в мае 2023 года. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#акимат #восстановление #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:56
391
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх