Более пяти тысяч семей получили жильё в Акмолинской области
Сегодня, 13:26
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Сегодня, 13:26Сегодня, 13:26
143Фото: primeminister.kz
В Акмолинской области в этом году введено в эксплуатацию 546 тысяч квадратных метров жилья. Это позволило обеспечить жильём более пяти тысяч семей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметил аким области Марат Ахметжанов, введены три социальных жилых дома для 130 семей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё шесть домов для 290 семей, три арендных и три кредитных дома.
"В целом по области за счёт бюджетных средств ведётся строительство 52 многоквартирных жилых домов, предназначенных для социальных нужд, в том числе 37 домов для вкладчиков Отбасы банка и 15 арендных домов для социально-уязвимых слоёв населения", - сказал глава региона.
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