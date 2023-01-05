Более пяти тысяч квартир выдадут по льготным программам в Алматы в 2023 году

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Более пяти тысяч семей смогут отметить новоселье в 2023 году в Алматы. В городе планируют увеличить объём жилищной помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Благодаря реализации льготных госпрограмм квартиры в 2022 году получили 3 167 человек.

По кредитным программам "Шаңырақ" (5-10-20) и "Бақытты отбасы" (2-10-20) жильё приобрели 1988 и 162 человека, соответственно. Участниками программы для молодёжи "Алматы Жастары" стал 971 человек. Правом получения арендного жилья воспользовались 46 алматинцев.

В 2023 году по госпрограммам квартирами хотят обеспечить 5 266 человек:

кредитное жильё по программам "Шаңырақ" (5-10-20) и "Бақытты отбасы" (2-10-20) получат 2715 семей;

арендное жильё планируют предоставить 401 семье (многодетным семьям – 185 квартир, социально уязвимым слоям населения – 216 квартир);

программой "Алматы жастары" воспользуются не менее 1100 человек (решением акима с 2023 года увеличено количество на 100 квартир для работников сфер здравоохранения и образования);

1050 квартир предоставят в качестве арендного жилья для работающей молодёжи.

Всего в очереди на жильё в Алматы находятся 38 139 граждан.